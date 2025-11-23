Darum lehnen Annie Knights BFs Brautjungfernrolle ab

Annie Knight, die Social-Media-Bekanntheit und OnlyFans-Star, steht kurz vor ihrem großen Tag, doch einige ihrer Freundinnen haben sich überraschend dazu entschlossen, nicht als Brautjungfern dabei zu sein. Der Grund? Ihre Jobs. Wie Annie gegenüber dem australischen Portal Mamamia erzählte, hätten ihre Freundinnen aus Angst um ihre berufliche Reputation diese Entscheidung getroffen. "Sie waren am Boden zerstört", erinnerte sich Annie und fügte hinzu, dass ihre Freundinnen sich geehrt fühlten, aber ihre Chefs Bedenken geäußert hatten, weil eine zu enge Verbindung mit Annies manchmal kontroversem Image für ihre Karrieren problematisch sein könnte.

Die Hochzeit selbst, die im Oktober 2026 an der australischen Gold Coast stattfinden soll, wird dennoch nicht ohne diese Frauen auskommen. Annie erklärte, dass die Betroffenen zwar keine offiziellen Rollen übernommen haben, jedoch trotzdem in den Feierlichkeiten eingebunden werden. Die Planung sei nahezu abgeschlossen, wie sie im Podcast "Saucy Secrets" erzählte. "Wir sparen keine Kosten," sagte sie, während sie Details wie eine Gästeliste von rund 80 Personen und offene Punkte wie die Auswahl der Brautjungfernkleider aufzählte. Zuletzt konzentriere sich das Paar auf Feinschliffe, wie beispielsweise die Torte.

Annie und ihr Verlobter Henry Brayshaw kennen sich seit mehreren Jahren. Ihre Beziehung begann, nachdem sich die beiden 2016 bei der Arbeit in einem Pub in Melbourne begegnet waren. Trotz Annies medialem Wirbel in der Vergangenheit, etwa wegen ihrer Rekorde bei sexuellen Events, scheint ihre Beziehung erstaunlich stabil und kommunikativ zu sein. Henry steht fest hinter Annie und ist ihr größter Rückhalt. Für sie bedeutet diese Unterstützung alles, wie sie in vergangenen Interviews betonte. Ihre Beziehung, geprägt von Vertrauen und Offenheit, unterscheidet sich klar vom öffentlichen Scheinwerferlicht, in dem Annie oft steht.

Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025

Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

