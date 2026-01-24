Kurz vor Hochzeit: Annie Knight bietet Fans private Dates an

Annie Knight sorgt wenige Monate vor ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten Henry Brayshaw für Aufsehen: Die Social-Media-Berühmtheit und Sexarbeiterin ruft auf Instagram männliche Fans dazu auf, sie auf ein Date auszuführen – gegen Bezahlung. In ihrer Story teilte Annie ein Bikini-Foto und schrieb: "Hast du schon immer davon geträumt, mich auszuführen? Oder brauchst du ein bisschen Selbstvertrauen, um zu lernen, wie man Mädchen anspricht? Jetzt ist deine Zeit..." Dazu verlinkte sie ein Anmeldeformular, über das sich Männer für ein Treffen bewerben können. Die privaten Dates sollen schon in den kommenden Monaten stattfinden, während im März die große Trauung mit Henry ansteht.

In dem Formular listet Annie genau auf, was ihre Gesellschaft kostet – und was dabei ausdrücklich nicht passiert. Eine Stunde an ihrer Seite kostet rund 1.400 Euro, ein zehnstündiger Tag 8.500 Euro. Die Influencerin, die als „sexuell aktivste Frau Australiens“ gilt, lässt sich für Dinner, Ausflüge, Trips, Kaffee-Dates oder Spaziergänge buchen. Gleichzeitig betont sie, dass die Treffen rein platonisch sind – körperliche Nähe oder Sex sind ausgeschlossen. Die Aktion fällt in eine turbulente Phase ihres Privatlebens. Erst im März vergangenen Jahres hatte Henry ihr bei einem Dinner in Beverly Hills einen Antrag gemacht. Der Verlobungsring: ein ovaler Drei-Karat-Diamant, laut Daily Mail bis zu 200.000 Dollar wert.

Trotz ihres freizügigen Images denkt Annie privat längst an Familienplanung. In dem Podcast "One Night with Steiny" verriet sie, dass sie sich Kinder mit Henry wünscht: "Ich will auf jeden Fall irgendwann Kinder haben", sagte sie und erklärte, dass sie ihren Nachwuchs so erziehen möchte, wie sie selbst aufgewachsen ist – ohne andere zu verurteilen. "Wenn dir nicht gefällt, was ich mache, ist das okay. Aber es gibt keinen Grund, andere Menschen zu hassen." Auch Einblicke in Henrys Verhältnis zu seiner bekannten Familie teilte sie bereits. In der Sendung "Saucy Secrets with Jana Hocking" erzählte Annie, dass Henry kaum Kontakt zu seinem Vater, dem ehemaligen AFL-Spieler und Kommentator James Brayshaw, habe und dieser bei der Verlobung keine Rolle gespielt habe. Unterstützung finde das Paar dafür bei Henrys restlicher Familie, die ihren Weg eng begleitet.

OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, April 2025

Annie Knight, 2025

Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

