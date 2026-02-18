Bei Xavis Beerdigung: Gäste schicken ihm letzte Worte

Furkan Akkaya (25) hat in seiner Instagram-Story bewegende Bilder von der Beerdigung seines Sohnes Xavi geteilt. Auf einem kurzen Clip sind zahlreiche kunterbunte Luftballons zu sehen, die in den Himmel steigen. Dazu erklärte der Realitystar: "Jeder auf der Beerdigung durfte unserem Xavi ihre/seine letzten Worte auf einer kleinen Karte richten und sie vor seinem Grab als Abschied mit dem Luftballon in den Himmel schicken. Das war die schönste Idee, die wir hatten." Die Ballons stehen meist für die Seele oder den Geist des Verstorbenen, der 'aufsteigt' und losgelassen wird – ähnlich wie man auch den Menschen selbst loslassen muss. Psychologen betonten, dass das Loslassen des Ballons oft auch den Trauernden selbst etwas gibt – einen konkreten Moment, in dem man "erlaubt", dass jemand geht.

Der kleine Xavi war im Alter von nur vier Monaten am plötzlichen Kindstod verstorben, seitdem trauern Furkan und seine Ehefrau Lisa Marie Akkaya (24) um ihren Sohn. Die genauen Ursachen des Kindstodes sind bis heute nicht vollständig geklärt, aber man geht von einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren aus – darunter eine unreife Schlaf- und Atemregulation des Gehirns, eine genetische Veranlagung sowie äußere Risikofaktoren wie Bauchlage beim Schlafen und Überwärmung. "Wir sind froh, dass er keine Schmerzen hatte und im Schlaf von uns gegangen ist", hatte Lisa Marie vor ein paar Tagen erklärt. Das Paar hatte den kleinen Xavi nach der Obduktion ein letztes Mal sehen können. "Ich habe ihn noch einmal einkleiden dürfen und hab mich so von ihm verabschiedet, auch wenn es mir schwerfiel“, so Furkan. Kurz vor der Beerdigung meldete sich Lisa Marie erneut zu Wort. "Heute wird es erst richtig zur Realität, was unserem Xavi passiert ist, und ich weiß nicht, ob man jemals dafür bereit sein könnte", so die Influencerin.

In weiteren Aufnahmen von dem schwersten Tag im Leben des Paares zeigte Furkan auch das Grab des Babys. Dort wurden unzählige Blumensträuße niedergelegt. Schon zuvor hatten Lisa Marie und Furkan gezeigt, wie viel ihnen die Anteilnahme anderer Menschen in dieser schweren Zeit bedeutet. Bilder von Xavis Gedenkplatz mit Kerzen, Blumen, Fotos und Kuscheltieren machten bereits deutlich, wie viele Menschen den jungen Eltern ihr Mitgefühl ausdrücken. Die Social-Media-Stars teilen immer wieder ausgewählte Einblicke in ihren Trauerprozess, bei denen im Mittelpunkt steht, wie sehr sie ihren Sohn im Herzen behalten möchten.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und sein Sohn Xavi

Instagram / akkaoriginal Gedenkstätte für Lisa und Furkan Akkayas Baby Xavi