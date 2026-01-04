Jubiläums-Comeback: Das machen die Stars der Band US5 heute

Jahrelang hatten die Fans nichts mehr von den einstigen Stars von US5 gehört. 20 Jahre nach ihrem Durchbruch entzündeten die Jungs in diesem Jahr noch einmal die Herzen ihrer Fans: Jay Khan (43), der Kopf der Band, hat den ersten großen Hit der Gruppe pünktlich zum Jubiläum neu aufgenommen und unter dem Titel "Maria '25" veröffentlicht. Die neue Version begeistert mit modernem Sound und deutschen Lyrics – er hat sich nach dem Aus von US5 nämlich als Pop-Schlagersänger einen Namen gemacht. Auch von den anderen ehemaligen Mitgliedern gibt es Neuigkeiten: Richie Stringini (39), Izzy Gallegos, Chris Watrin und Mikel Johnson (38) gehen nach den turbulenten Bandjahren ihre eigenen Wege.

Richie, einst Liebling der Fans und mit seiner sensiblen Art eine prägende Figur der Boyband, hat sein Leben nach der Musikbranche komplett umgekrempelt. Der heute 38-Jährige, der lange mit mentalen Problemen und Suchterkrankungen zu kämpfen hatte, ist inzwischen clean und arbeitet als Krankenpfleger im Bereich Suchtmedizin. Sein neu gefundener Lebensweg und seine Erfahrungen erlauben es ihm, nun anderen zu helfen. Izzy blieb der Musik treu und gründete gemeinsam mit seinem ehemaligen Bandkollegen Chris ein neues Projekt, während Mikel als Geschäftsmann Erfolge feiert.

Der Blick zurück zeigt, wie groß das Phänomen einst war: 2005 in einer Castingshow formiert, schossen US5 mit "Maria" auf Platz 1, verkauften über 12 Millionen Tonträger und sammelten in Deutschland mehr Top-10-Hits als Tokio Hotel, bevor 2009 Schluss war. Bis heute sind die Ex-Mitglieder dankbar für den Erfolg, den sie damals erfuhren. Mikel suchte zuletzt in einer privaten Online-Turbulenz den direkten Weg zu den Fans und bedankte sich öffentlich bei Jay für die Unterstützung – ein kleines Detail, das zeigt, wie sehr die Bande jenseits der Bühne geblieben sind.

Die Mitglieder von US5

Jay Khan, Sänger

Richie Stringini in Berlin im April 2006

