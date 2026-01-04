Nach 20 Jahren: Dieter Bohlen versprach Carina die Hochzeit

Dieter Bohlen (71) und Carina haben Ja gesagt. Am 31. Dezember 2025 haben sich der Poptitan und seine Liebste das Jawort gegeben und ewige Liebe geschworen. Eine nahezu ewige Liebe feiert das Paar bereits seit einiger Zeit – 2006 lernten sie einander kennen, seither bestreiten sie das Leben in glücklicher Zweisamkeit. Nichtsdestotrotz planten die zwei schon lange, irgendwann auch den Bund der Ehe einzugehen. "Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich", verrät Dieter im Interview mit Bild.

Vor fünf Jahren habe Carina den Sänger daran erinnert, denn bald würde es so weit sein. "Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen", betont Dieter. Gesagt, getan. Nun tragen Carina und Dieter endlich den gleichen Namen: "Jetzt ist es so weit. Jetzt heißen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an."

Die Turteltauben feierten ihr Jawort bei einer romantischen, ganz intimen Zeremonie auf den Malediven. Abgesehen von dem Brautpaar und einem Pfarrer waren nur die gemeinsamen Kinder Amelie und Maximilian anwesend. Als seine Zukünftige auf Dieter zugelaufen kam, konnte er sein Glück kaum fassen und nur noch eins: Dem DSDS-Star kamen die Tränen. "Zwei Minuten lang konnte ich nichts sagen, nichts tun. Nur weinen. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina. Das hat mich einfach überwältigt", schwärmte er gegenüber dem Boulevardblatt.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz bei ihrer Hochzeit, 31. Dezember 2025

Imago Dieter Bohlen in Köln, September 2025

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz