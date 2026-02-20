Midlife-Crisis? Bushido gönnt sich Lego für 2.500 Euro

Bushido (47) trifft erste Vorbereitungen für sein Leben nach der Bühne – und hat sich für seinen Ruhestand offenbar einen besonders verspielten Zeitvertreib ausgesucht. Der Rapper, der nach den letzten Zusatzshows seiner großen "Alles wird gut"-Tour im März das Mikro beiseitelegen will, rüstet sich aktuell mit massig Klemmbausteinen aus. Wie der Musiker nun auf Instagram öffentlich machte, hat er sich gleich mehrere hochpreisige XXL-Sets der Marke Lego gegönnt: Satte 2.500 Euro ließ sich der "Sonnenbank Flavour"-Interpret den Spaß kosten. Bauen will Bushido die Riesenmodelle aber nicht allein: Gemeinsam mit seinem Sohn Djibrail (12) setzt er gerade im brandneuen Zuhause in München Stein auf Stein für das erste große Steckklotzprojekt.

Vor allem die Star-Wars-Welt hat es Bushido schwer angetan. Zusammen mit seinem Sohn arbeitet er gerade am sogenannten "Venator-Class Republic Attack Cruiser", der im offiziellen LEGO-Shop für stolze 650 Euro gelistet ist und aus tausenden Einzelteilen besteht. Außerdem hat der Familienvater zwei weitere Kultmodelle bestellt: den Todesstern und den Millennium Falcon. Beide Sets bringen jeweils mehrere tausend Teile mit und dürften den Musiker und seine Kinder noch lange beschäftigen. Bushido zeigt sich trotzdem ehrgeizig und hofft, die gigantischen Werke schon in der kommenden Woche fertig im Regal stehen zu haben. An Raum mangelt es ihm dafür definitiv nicht: In seiner Millionen-Villa in München sollte sich problemlos ein Ehrenplatz für die fertigen Star-Wars-Schiffe finden lassen.

Dass Bushido sich nach und nach neu sortiert, zeigt sich auch in anderen Bereichen seines Alltags. Kürzlich ließ der Musiker überprüfen, wie es um seine Augen steht – mit dem Ergebnis, dass er sich dringend eine Sehhilfe zulegen sollte. Während er sich an den neuen Look mit Brille noch gewöhnen muss, steht bei ihm der Fokus inzwischen klar auf dem Alltag mit seiner großen Familie. Der achtfache Vater verbringt nach eigener Aussage so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern, bevor diese einmal aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. Mit den Premium-Lego-Sets hat der Rapper jetzt offenbar ein Hobby entdeckt, das er direkt mit seinen Liebsten teilen kann und das fernab von Studio, Bühne und Tourleben stattfindet.

Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

Instagram / bush1do Djibi und Bushido, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025