Standesamt: Dieter Bohlen und Carinas Ehe ist rechtskräftig

Jetzt ist es offiziell: Dieter Bohlen (71) und Carina Walz haben ihre Ehe nicht nur vor traumhafter Kulisse auf den Malediven geschlossen, sondern nun auch in Deutschland rechtskräftig gemacht. Auf Instagram teilte der Poptitan am Montag, dem 12. Januar 2026, ein Foto vom Standesamt, das das frischverheiratete Paar strahlend zeigt. Carina trägt einen eleganten weißen Hosenanzug, Dieter einen klassischen schwarzen Anzug. In den Händen halten sie den deutschen Trauschein – und widerlegen damit alle Zweifel an der Gültigkeit ihrer Ehe. Unter dem Bild schrieb der 71-Jährige schlicht: "Offiziell Frau und Herr Bohlen."

Die standesamtliche Eheschließung folgt auf ihre emotionale Zeremonie am Strand, die der Musiker am 1. Januar ebenfalls auf Social Media mit seinen Fans teilte. Dieter beschrieb, wie besonders es sich anfühle, dass nun "alle Bohlen heißen". Das Paar, das seit 20 Jahren ein gemeinsames Leben führt und zwei Kinder zusammen hat, wurde nicht nur von Glückwünschen überhäuft: Es entfachte auch eine Diskussion darüber, ob die Eheschließung auf den Malediven in Deutschland anerkannt werden würde. Doch diese Frage hat sich mit ihrem Besuch beim örtlichen Standesamt erübrigt.

Bei ihrer Traumhochzeit auf den Malediven zeigte sich der DSDS-Juror von einer völlig neuen Seite. In einer Videobotschaft an RTL verriet Dieter: "Als dann Whitney Houston mit 'Run To You' kam, hat es mich wirklich zerrissen. Ich habe echt geweint." Derart emotional erlebten Fans den Poptitan sonst selten. Besonders rührend: Das Lied hatte Carina für die Trauung ausgesucht, um diesen Moment noch einzigartiger zu machen.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz, Januar 2026

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz bei ihrer Hochzeit, 31. Dezember 2025

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen