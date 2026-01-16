Schon im November: Dieter Bohlens Vater Hans ist verstorben

Dieter Bohlen (71) trauert um seinen Vater Hans: Schon im vergangenen Jahr ist sein Papa gestorben, wie der Musiker jetzt gegenüber der Bild bestätigt. "Mein Papa ist am 25. November im Alter von 97 Jahren verstorben", verkündet Dieter und gibt damit einen sehr privaten Einblick in seine schwersten Wochen. Der Produzent war in dieser Zeit fast ständig in Oldenburg, der Heimat seiner Eltern, und pendelte dorthin, um bei seinem schwer an Demenz erkrankten Vater zu sein. Gleichzeitig unterstützte er seine Mutter. "Es waren vier schlimme Monate davor", beschreibt Dieter die intensive Zeit mit seinem Papa, den er bis kurz vor dessen Tod noch besuchen konnte.

Hans verbrachte seine letzten Tage in einem Hospiz, weil eine Rund-um-die-Uhr-Pflege notwendig geworden war. Dieter hätte seinen Vater gern noch einmal nach Hause geholt, doch das ließ der Gesundheitszustand des Seniors nicht mehr zu. "Papa war am Ende schwer dement. Seine Organe, das Blutbild, waren eigentlich prima. Aber irgendwann kam eins zum anderen und dann wollte sein Körper nicht mehr", erklärt der Musiker dem Blatt. "Zuletzt hatte er Wasser am Herzen und konnte nicht mehr allein atmen. Am Ende, als er einschlief, war ich traurig, aber fast noch mehr erleichtert. Es war wirklich eine Qual für ihn. Es gab Tage, da habe ich gebetet, dass der liebe Gott ihn erlöst", erinnert der DSDS-Juror sich.

Unterstützung fand Dieter in dieser Phase vor allem in seiner Partnerin Carina Walz und in seiner Mutter, die mit ihm gemeinsam um den Familienvater trauert. "Wir wollten Papas Tod eigentlich privat halten. Deswegen haben wir auch keine Traueranzeige geschaltet und die Beerdigung nur im engsten Kreis gemacht", betont das TV-Gesicht. Die Zeit war für den Poptitan auch deshalb besonders belastend, weil nur ein halbes Jahr zuvor seine Ex-Partnerin Nadja Abd el Farrag (†60) gestorben war. Innerhalb kürzester Zeit verlor er gleich zwei wichtige Menschen.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen mit seinem Vater Hans Bohlen, Januar 2025

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen mit seiner Mutter Edith

