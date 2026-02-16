Gute Freunde? So stehen Pietro und Dieter Bohlen zueinander

Pietro Lombardi (33) gewann die achte DSDS-Staffel im Jahr 2011. Seither kennt er den Poptitan Dieter Bohlen (72) gut. Aber wie verstehen sich die zwei heute? Pietro hat in einer Instagram-Fragerunde über seine Beziehung zum Ex-Modern Talking-Sänger gesprochen – und klargestellt, dass ihre Freundschaft unabhängig von geschäftlichen Dingen existiert. "Dieter und ich sind Freunde, das hat bei uns nichts mit Business zu tun", erklärte der Sänger. Der 33-Jährige nutzte die Gelegenheit zudem, um an seine Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" zu erinnern, wo er neben seinem Sieg insgesamt viermal als Juror tätig war. Zu einem geposteten Clip aus der 2020er-Staffel, in der Dieter ihn zu einem spontanen Auftritt aufforderte, schrieb Pietro: "Diese Erinnerungen kann mir niemand nehmen."

Sein Aus bei der Castingshow Ende 2024 löste damals viele Spekulationen aus, insbesondere nach Berichten über eine Auseinandersetzung zwischen Pietro und seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30). Der Musiker stellte jedoch wenig später klar, dass die Entscheidung, die Jury zu verlassen, nicht seinen neuesten Negativschlagzeilen geschuldet war: "Die RTL-Chefabteilung kam zu mir und sagte, ich sei nicht rausgeschmissen worden." Rückblickend zeigt sich Pietro dennoch dankbar für die gemeinsame Zeit bei DSDS und ist sicher, dass kein Juror diese Position so oft bekleiden werde wie er selbst: "Ich wünsche der neuen Staffel viel Erfolg."

Das Band zwischen den beiden Musikern ist besonders deutlich zu spüren. Kaum war Pietros zweiter Sohn zur Welt gekommen, griff der Sänger direkt zum Handy und wählte Dieters Nummer. "Nach meinen Eltern habe ich direkt Dieter angerufen. Er ist wie ein Vater für mich!", schwärmte Pietro damals im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Auch Dieter zeigte sich gerührt vom Familienglück seines Kumpels. "Ich freue mich so für Pietro. Er hat jetzt seine Familie, die ihm Rückhalt, Vertrauen und Liebe gibt. Kinder sind das Größte, sie geben allem einen Sinn", erzählte der Poptitan.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / menderesbagci Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi, Menderes Bağci und Dieter Bohlen, 2024

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023