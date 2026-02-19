Nach dem ersten Walk: Diese fünf GNTM-Mädels sind schon raus

Die Top 27 Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel haben ihren ersten großen Walk in Berlin absolviert – und für fünf von ihnen bedeutete das bereits das Aus. Designer Giuliano Calza stattete die Models mit seinen GCDS-Designs aus – die unter anderem auch schon Beyoncé (44), Ariana Grande (32) und Dua Lipa (30) trugen. Als Gastjurorin stand Lottie Moss (28) den Kandidatinnen zur Seite und half ihnen bei den Proben. Kandidatin Merret bekam die große Ehre, die Show zu eröffnen, Anna beendete sie als Closerin. Für die Berlinerin und die Pflegefachfrau lief es gut, doch für fünf weitere Kandidatinnen endete der Abend mit einer bitteren Enttäuschung.

Zu den Gewinnerinnen des Abends gehörten Bianca und Aurelie, die mit viel Lob überhäuft wurden. Die 47-jährige Bianca wurde von Heidi (52) als eine der Besten gefeiert, auch Lottie zeigte sich von ihrer Transformation und ihrem Look begeistert. Weniger erfolgreich verlief der Walk für die Zwillinge Janet und Juliet, die keine Modelmappe von Heidi erhielten, und auch Angie musste gehen. Die Kölnerin trug ein Kleid, das bereits von Stars wie Tyla und Jennie von Blackpink getragen wurde – Heidi fehlte bei Angie die Power, die diese Stars ausstrahlen. Doch die 26-Jährige nahm das Aus gelassen: "Es ist jetzt nicht so, dass für mich meine Welt zusammengebrochen ist. Ich freue mich am allermeisten auf meine Frau, sie wieder in den Arm zu nehmen." Neben den dreien scheiden auch Sophie und Sina aus. Den Walk der 18-jährigen Sophie empfand Heidi schlichtweg als "ein kleines bisschen lahm". Ähnlich empfand die Gastjurorin. Lottie erklärte, dass sie von Sophie gelangweilt gewesen sei. Kandidatin Alisa hingegen überzeugte mit toller Attitüde und verkaufte den Look bestens.

Neben Alisa konnten noch ein paar weitere Kandidatinnen aufatmen: Kim, Merret, Anna und Nana sind sicher weiter, ebenso Juna, Ursula, Cleo und Anika. Auch Julia, Lara, Marlen, Dilara, Antonia, Eileen, Marie und Daphne bekommen grünes Licht. Damit sind nach dem ersten Walk noch 22 von ursprünglich 27 Kandidatinnen im Rennen. Schon bei den männlichen GNTM-Kandidaten wurde am Tag zuvor nach dem ersten Walk ordentlich aussortiert. Von ursprünglich 26 Männern, die Heidi und Gastjuror Jean-Paul Gaultier beim Casting überzeugen konnten, sind vier nach Hause geschickt worden und nun nur noch 22 übrig.

ProSieben Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen, 2026

Joyn / Seven.One Juliet, GNTM-Kandidatin 2026

Joyn / Seven.One Janet, GNTM-Kandidatin 2026

Joyn / Seven.One Angie, GNTM-Kandidatin 2026

Joyn / Seven.One Sina beim "Germany's Next Topmodel"-Casting 2026

Joyn / Seven.One GNTM-Kandidatin Sophie, 2026