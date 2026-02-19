Franka Potente privat: Warum sie Hollywood ihre Heimat nennt

Franka Potente (51) hat Los Angeles zu ihrer Heimat gemacht. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in "Lola rennt" international bekannt wurde, lebt seit über 20 Jahren in Kalifornien. Dort führt die Darstellerin ein Leben fernab des typischen Hollywood-Glamours. Stattdessen hat sie einen bodenständigen Alltag gefunden, der sie erdet und glücklich macht. Wie Bild berichtet, hat Franka in den USA nicht nur beruflich neue Wege eingeschlagen, sondern auch private Herausforderungen gemeistert. Die Schauspielerin hat eine Brustkrebserkrankung erfolgreich bekämpft und sieht Kalifornien heute als ihre wahre Herzensheimat an.

In den USA hat sich Franka beruflich neu erfunden. Die Schauspielerin schreibt inzwischen Drehbücher und baut sich damit ein weiteres kreatives Standbein auf. Außerdem engagiert sie sich politisch und setzt sich für Themen ein, die ihr besonders am Herzen liegen. Statt auf den Glamour der Filmmetropole zu setzen, hat sie sich bewusst für ein bodenständiges Leben entschieden. Ihr Alltag hat mit Hollywood-Glam wenig zu tun: Der Wecker klingelt bereits um 5.30 Uhr, statt Promi-Partys stehen Tee kochen, Mails checken und Frühstück machen auf dem Programm. Danach geht es 40 Minuten lang durch den dichten Berufsverkehr zur Schule ihrer beiden Töchter (13 und 15), die eine Mädchenschule besuchen. "Ich bin keine megaentspannte Mutter", gesteht sie offen im Interview.

Franka wurde am 22. Juli 1974 geboren und feierte ihren internationalen Durchbruch 1998 mit Tom Tykwers (60) Film "Lola rennt". Die Rolle der quirligen Lola machte sie schlagartig bekannt und öffnete ihr die Türen nach Hollywood. In den folgenden Jahren spielte sie in zahlreichen internationalen Produktionen mit und etablierte sich als vielseitige Darstellerin. Vor etwa zwei Jahrzehnten traf sie dann die Entscheidung, Deutschland endgültig zu verlassen und nach Kalifornien auszuwandern, wo sie seitdem lebt und arbeitet.

Getty Images Franka Potente bei den GQ Awards im November 2024

Getty Images Franka Potente bei den Bambi Awards im November 2024

Action Press / Coldrey, James Franka Potente, Filmstar