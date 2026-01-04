Die Bohlen-Ehe ist in Deutschland noch nicht rechtskräftig

Dieter Bohlen (71) und Carina Walz haben sich am Silvesternachmittag in einer Traumkulisse auf den Malediven das Jawort gegeben. Doch ganz offiziell ist ihre Ehe noch nicht – zumindest nicht in Deutschland. Doch das wird in den nächsten Tagen umgehend erledigt. "Der offizielle Teil? Kommt später. Das mit den rechtlichen Sachen ist ganz easy. Da gehen wir zum Standesamt bei uns auf dem Dorf, die freuen sich schon. Dann ist unsere Ehe völlig rechtsgültig in Deutschland", erklärt der Pop-Titan gegenüber Bild.

Im Herzen sind Dieter und Carina aber schon weit mehr als seit dem vergangenen Silvester vereint. Das Paar geht bereits seit 2006 gemeinsam durchs Leben. Dass sie jedoch irgendwann den Bund der Ehe schließen werden, war bereits länger geplant – der Musiker hatte es seiner Liebsten versprochen. "Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich", verriet Dieter gegenüber Bild. Nachdem sie ihn vor fünf Jahren noch einmal daran erinnert hatte, habe sie nun Nägel mit Köpfen gemacht.

Und das auf eine ganz besondere Art und Weise: In einer ganz intimen Zeremonie unter Palmen, mit gerade einmal zwei Gästen: ihren gemeinsamen Kindern Amelie und Maximilian. "Zwei Minuten lang konnte ich nichts sagen, nichts tun. Nur weinen. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina. Das hat mich einfach überwältigt", schwärmte die Deutschland sucht den Superstar-Berühmtheit von ihrem tollen Erlebnis.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz bei ihrer Hochzeit, 31. Dezember 2025