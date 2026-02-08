Premiere: Carina begleitet Dieter Bohlen erstmals ins TV

Carina Walz und Dieter Bohlen (72) feiern eine echte TV-Premiere: Erstmals nach rund zwei Jahrzehnten Beziehung stehen sie gemeinsam für eine große Samstagabendshow vor der Kamera – und zwar bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (58). Die Folge ist bereits aufgezeichnet und läuft am 7. März um 20:15 Uhr im Ersten. Der Sender bestätigt ihre Teilnahme, verrät aber noch nicht, welches Battle auf das frisch verheiratete Paar wartet und ob es musikalisch wird. In Dieters Instagram-Story gab es dennoch einen ersten Blick hinter die Kulissen: Während Carina in der Maske sitzt, sagte sie mit zitternder Stimme: "Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin so aufgeregt." Dieter ergänzte lachend, es sei ihr "erster großer Fernsehauftritt". Mit dabei im Studio sind zudem Heino Ferch (62), Frank Thelen (50), Per Mertesacker (41), Johannes Oerding (44) und Quiz-Ass Sebastian Jacoby.

Die Show-Idee ist klar: Prominente lassen sich von Kindern mit besonderen Talenten herausfordern – und genau so ein Duell nehmen sich Carina und der DSDS-Juror jetzt vor. Dass Dieter weiß, wie hart diese Matches sein können, zeigte sein Auftritt 2019, als er einer siebenjährigen Modern-Talking-Expertin knapp unterlag und sich mit einem Kniefall geschlagen gab. Welches Talent diesmal die Bohlen-Doppelspitze herausfordert, bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis des NDR. Sicher ist nur: Die Sendung wurde vor wenigen Tagen aufgezeichnet, die Spannung im Netz steigt – nicht zuletzt, weil Dieter in seiner Story augenzwinkernd kommentierte: "Carina wird fertig gemacht – im positiven Sinne", während sie gestylt wird.

Privat laufen Carina und der Musikproduzent seit dem Jahreswechsel im Ehe-Modus. Nach der romantischen Trauung am Strand der Malediven folgte im Januar die standesamtliche Besiegelung in ihrer niedersächsischen Heimat. Seitdem trägt die langjährige Partnerin den Nachnamen Bohlen, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Carina, die sonst lieber im Hintergrund bleibt, teilt auf Social Media immer wieder Familienmomente, während Dieter als Pop-Titan zwischen Studio, TV und Instagram pendelt. Bei öffentlichen Auftritten wirkt das Paar eingespielt: Er übernimmt gerne die Pointe, sie den ruhigen Gegenpart – nun wagt Carina an Dieters Seite den Schritt ins helle Scheinwerferlicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige Anzeige

Imago Carina Walz und Dieter Bohlen bei der Eröffnung des Gut-Aiderbichl-Weihnachtsmarkts 2019 in Henndorf am Wallersee

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz, Januar 2026