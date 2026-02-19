Heimlich: So verliebte sich Roland Kaiser in seine Silvia

Roland Kaiser (73) und seine heutige Ehefrau Silvia trafen sich im Oktober 1993 nach fast zehn Jahren, in denen sie sich aus den Augen verloren hatten, erneut – obwohl beide zu diesem Zeitpunkt noch in anderen Beziehungen waren. Der Schlagerstar lud Silvia zu seiner Tour ein, und aus dieser Begegnung entwickelte sich eine heimliche Beziehung. In seiner Autobiografie "Sonnenseite" beschreibt Roland, der mit dem Hit "Santa Maria" im Jahr 1980 seinen Durchbruch hatte, diesen Moment als den entscheidenden Wendepunkt in ihrem Verhältnis. Fast ein Jahrzehnt nach ihrer ersten Begegnung im Jahr 1984, als sie sich nach einem Konzert kennengelernt und zunächst eine enge Freundschaft aufgebaut hatten, sah er wieder "diese großen grünen Augen", in denen er "Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik" gefunden hatte.

Von diesem Zeitpunkt an trafen sich die beiden heimlich, doch ihre Beziehung blieb nicht lange unbemerkt. Der an der schweren chronischen Lungenkrankheit COPD leidende Roland, der laut eigener Aussage vor allem in seine Tochter vernarrt ist, schreibt offen, dass sowohl er als auch Silvia wussten, welche Konsequenzen ihre Gefühle haben würden: "Silvia und ich hatten beide eine Familie, die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ." Dennoch wurde ihm klar, dass Silvia die Frau war, mit der er sein Leben teilen wollte – jemand, mit dem er "Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden" wollte. 1996 heirateten die beiden schließlich.

Für Roland war es bereits die dritte Ehe. Seine erste Ehe mit Christina war in den 1980er-Jahren an seiner Karriere zerbrochen, die damals oberste Priorität für ihn hatte. Aus seiner zweiten Ehe mit Schauspielerin Anja Schüte stammt Sohn Hendrik, der 1990 geboren wurde. Mit Silvia fand der Sänger schließlich das große Glück. Bis heute sind die beiden seit 30 Jahren glücklich verheiratet. Ihre Ehe wurde durch die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan gekrönt. Dass der sozial engagierte Roland in die Vaterrolle hineinwuchs, führt er ebenfalls auf seine Frau zurück: "An ihrer Seite fand ich den Mut und das Vertrauen, mich auf das Wagnis Familie mit Haut und Haaren einzulassen." Er schreibt, dass er diesen Schritt meistern konnte, "weil Silvia mit ihrer Liebe, ihrer Bodenständigkeit und ihrer Gradlinigkeit Sicherheit gab".

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia, Januar 2024

Imago Roland Kaiser mit Tochter Annalena Keiler bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios in München

Getty Images Roland Kaiser in Leipzig, November 2024