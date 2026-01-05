Adam und Leighton Meester legen seltenen Pärchenauftritt hin

Arm in Arm und sichtlich verliebt: Leighton Meester (39) und Adam Brody (46) haben am Sonntagabend in Santa Monica einen seltenen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt bei den Critics' Choice Awards hingelegt. Die Schauspielerin begleitete ihren Ehemann zur Gala im Barker Hangar, wo Adam als Bester Schauspieler in einer Comedyserie für seine Rolle in der Netflix-Produktion "Nobody Wants This" nominiert war. Leighton strahlte in einer Lavendel-Robe von Carolina Herrera, dazu funkelnde Schmuckstücke von Chopard, während Adam im grauen Nadelstreifenanzug mit cremefarbenem Satinhemd posierte. Die beiden zeigten sich lächelnd, blieben dicht beieinander und gaben damit ein modisches wie inniges Statement ab.

Der Abend markierte für das Paar einen glamourösen Start ins neue Award-Jahr, das die Critics' Choice Awards diesmal als erste große TV-Show eröffnen. Während Adam um die Comedy-Krone konkurriert, hat Leighton in der aktuellen Staffel von "Nobody Wants This" einen Gastauftritt übernommen – ein feines Detail, das den gemeinsamen Auftritt noch runder machte. Gastgeberin der 31. Ausgabe war erneut Chelsea Handler (50), zahlreiche Hollywood-Größen schritten ebenfalls über den Teppich. Schon im vergangenen Jahr war Adam in derselben Kategorie ausgezeichnet worden; nun ging er erneut als Favorit ins Rennen, während Leighton mit ihrem Old-Hollywood-Styling und korallenroten Lippenstift für zusätzliche Farbakzente sorgte.

Kennengelernt hatten sich die zwei 2011 am Set der Komödie "The Oranges", 2014 folgte die Hochzeit. Seither halten die Seriendarsteller ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und geben nur selten Einblicke. Als Eltern von zwei Kindern setzen sie auf Ruhe abseits des Rampenlichts und tauchen zu zweit meist nur zu ausgewählten Anlässen auf – umso mehr freuen sich Fans über gemeinsame Red-Carpet-Momente wie diesen. Leighton, die neben der Schauspielerei auch Musik veröffentlicht hat, setzt bei Auftritten gern auf feminine Silhouetten, während der "O.C., California"-Liebling Adam es klassisch, aber mit kleinen Farbspielereien hält. Zusammen wirkt das Duo stets harmonisch – modisch abgestimmt oder, wie diesmal, bewusst kontrastreich.

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Imago Leighton Meester und Adam bei der Premiere von "Nobody Wants This" Staffel 2 in L.A.

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody im Februar 2024