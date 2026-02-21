WWM: Staatsanwältin strauchelt bereits bei 500-Euro-Frage

Eine Staatsanwältin aus München hat bei Wer wird Millionär? für einen nervenaufreibenden Moment gesorgt. Die Juristin, die seit drei Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt lebt, entschied sich zu Beginn der Show für die sichere Spielweise mit vier Jokern. "Mehr Sicherheit geht immer", erklärte sie ihre Wahl laut t-online. Doch ausgerechnet eine der einfachsten Fragen brachte sie völlig durcheinander. Moderator Günther Jauch (69) fragte: "Mit einem Zwischenstopp in Istanbul gelangt man per Flugzeug von ...?" Zur Auswahl standen "Turin nach Tulin", "Verona nach Velona", "Bari nach Bali" und "Rom nach Lom". Die Verwirrung war der Kandidatin bereits beim Vorlesen der Frage anzusehen, und selbst die behutsamen Hilfestellungen des Moderators blieben erfolglos. Schließlich griff sie zum Publikumsjoker, und eine überwältigende Mehrheit von 97 Prozent stimmte für die richtige Antwort "Bari nach Bali".

Kurz darauf zeigte die Münchnerin jedoch, was in ihr steckt. Bei einer kniffligen Frage zu einer Gemeinsamkeit zwischen Papst Leo und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) musste sie zwischen Vorname, Familienstand, Geburtsjahr oder Parteizugehörigkeit wählen. Nach kurzer Überlegung entschied sie sich für das Geburtsjahr und lag damit goldrichtig – beide kamen 1955 zur Welt. Mit der Zeit schmolzen ihre Joker jedoch dahin. Bei der 32.000-Euro-Frage kam schließlich der Telefonjoker zum Einsatz. Ein pensionierter Polizist aus dem Odenwald sollte bei der Frage nach der Bezeichnung für die typische Gangart von Füchsen helfen. Doch der ehemalige Beamte konnte mit den Antwortmöglichkeiten nichts anfangen und musste passen. Die Kandidatin entschied sich daraufhin, auszusteigen, noch bevor die Auflösung kam, und sicherte sich so 16.000 Euro.

Immerhin hatte die Münchner Staatsanwältin nicht so viel Pech wie Tamara Löchel aus Köln, die erst vor wenigen Wochen bei der "3-Millionen-Euro-Woche" für Aufsehen gesorgt hatte. Tamara war bereits zum zweiten Mal bei der Quizshow angetreten, nachdem sie bei ihrem ersten Versuch an der 500-Euro-Frage gescheitert war und mit leeren Händen nach Hause gehen musste. Dieses Mal lief es anfangs vielversprechend, doch an der 10.000-Euro-Frage unterlief der Kölnerin erneut ein folgenschwerer Fehler. Als Günther fragte, zu welcher offiziellen Form des UNESCO-Kulturerbes etwa Capoeira, Yoga und die Rumba gehören, entschied sich Tamara spontan für die Antwort "spirituell" und verzichtete auf ihre letzten Joker. Die richtige Lösung wäre "immateriell" gewesen. Die Folge: ein drastischer Absturz auf nur 1.000 Euro.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Tamara Löchel, 2026

