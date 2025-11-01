Leighton Meester schwärmt von Adams Rolle in Netflix-Hit

Leighton Meester (39) hat kürzlich über das Schauspieltalent ihres Ehemanns Adam Brody (45) geschwärmt. Im Gespräch mit Erin und Sara Foster (44) im "World’s First Podcast" von Dear Media erzählte die Schauspielerin, dass sie beim Schauen seiner Szenen in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" immer wieder vergesse, dass es sich um ihren Ehemann handelt. "Ich schaue ihm zu und bin so investiert in seine Darstellung, dass ich ganz vergesse, dass er es ist", erklärte Leighton. Adam spielt in der Serie den Rabbi Noah Roklov, dessen charmant-realistische Art laut Leighton ein Grund dafür sei, dass die Zuschauer seine Figur so lieben.

In der zweiten Staffel von "Nobody Wants This" übernimmt Leighton eine Gastrolle. Sie spielt Abby, eine Influencerin und ehemalige Freundin der Hauptfigur Joanne, dargestellt von Kristen Bell (45). Die beiden treffen bei einer Babynamensfeier aufeinander, die von Noah organisiert wird. Kristen Bell lobte Leightons Leistung in einem Interview mit Entertainment Weekly: "Sie ist in dieser Folge sprühend lebendig." Die Serie, in der sich die Figuren Noah und Joanne langsam annähern, war ein großer Erfolg bei ihrer Premiere und sicherte sich schnell eine treue Fangemeinde.

Leighton und Adam, die seit 2014 verheiratet sind, bezaubern immer wieder als Paar, sei es durch ihre Interviews oder gemeinsame Auftritte. Ihre Schauspieltalente stellen sie nicht nur in ihren Projekten unter Beweis, sondern auch in ihrer Zusammenarbeit vor der Kamera, die 2011 im Film "The Oranges" begann. Diese Harmonie zeigen die beiden auch abseits des Bildschirms. Kürzlich stand das Paar bei der Premiere der zweiten Staffel von "Nobody Wants This" gemeinsam im Rampenlicht. Elegant gekleidet spiegelten sie den Glamour Hollywoods wider und zeigten, wie wunderbar sie als Team harmonieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei der Premiere zu "Nobody Wants This" Staffel 2

Anzeige Anzeige

ERIN SIMKIN/NETFLIX Kristen Bell und Adam Brody in der zweiten Staffel "Nobody Wants This"

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics' Choice Awards 2025