Selbstzweifel ade: Leighton Meester schwört auf Selbstliebe

Leighton Meester (39) trägt ihr Herz auf der Zunge und erklärt, warum sie Selbstliebe zum Mittelpunkt ihres Alltags gemacht hat. Im Gespräch mit dem Magazin People schildert die Schauspielerin, wie sie sich mit einfachen, inneren Sätzen stärkt – und sich so gegen die "nicht so netten Gefühle" wappnet, die von außen auf einen einprasseln. "Ich denke, Selbstliebe bedeutet für mich, positiv mit mir zu sprechen", sagt Leighton. Sie habe gelernt, sich selbst in die eigene Freundlichkeit einzuschließen, statt nur andere zu loben.

Im Interview räumt Leighton ein, dass ihr der Weg dorthin nicht immer leicht fiel. Lange habe es sich "peinlich" angefühlt, Sätze wie "Ich liebe mich" ernsthaft auszusprechen. Doch sie blieb dran: "Einfach durchhalten und die Worte 'Ich liebe mich' immer und immer wieder sagen", erzählt sie. Mit der Zeit sei daraus echte Praxis geworden. Gleichzeitig ließ die Gossip Girl-Bekanntheit die alte Gewohnheit fallen, sich mit Selbstironie kleinzumachen. "Selbstabwertung ist irgendwie angeboren, aber ich mache das jetzt viel weniger, weil es mich nirgends hinbringt", erklärt sie. Es mache keine Ideen besser, keinen Pitch kreativer. Stattdessen brauche sie in ruhigen Momenten so viel Selbstliebe wie möglich – und genau das färbe auf andere Lebensbereiche ab.

Privat hat Leighton klare Prioritäten gesetzt. Wie sie vor einigen Monaten dem Magazin Bustle verriet, stellt sie ihre Familie immer an erste Stelle – auch wenn sie dafür berufliche Angebote ausschlagen muss. "Es gibt viele Dinge, die ich nicht mache, weil ich bei ihnen sein will", betonte die Schauspielerin damals. Langfristige Projekte hält sie sich deshalb vom Leib: "Ich möchte meine Familie nicht für ein Jahr verlassen. Das machen wir nicht", stellte sie klar. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Adam Brody (46), gelingt es ihr trotzdem, die Balance zwischen Beruf und Privatleben zu halten.

Getty Images Leighton Meester bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026

Getty Images Leighton Meester bei der Premiere von HBOs "I Love LA" im Paramount Theatre in Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026