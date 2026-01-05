Ariana Grande schwärmt von Leighton Meester bei Awardshow

Ariana Grande (32) hatte bei den Critics' Choice Awards 2026 in Santa Monica einen echten Fangirl-Moment. Auf dem roten Teppich im Barker Hangar kreuzte sie am 4. Januar den Weg von Gossip Girl-Star Leighton Meester (39), die gemeinsam mit ihrem Mann Adam Brody (46) zur Preisverleihung kam. In einem Clip von E! News ist zu sehen, wie Ariana sichtlich überwältigt reagiert und Leighton gleich mehrfach ihre Bewunderung gesteht. "Ich liebe dich so sehr. Wow, wow, wow", schwärmt die Wicked-Darstellerin von der Schauspielerin. Der kurze, aber sehr herzliche Austausch sorgte bei Fans in den sozialen Netzwerken sofort für Begeisterung.

Für Ariana war der Abend jedoch nicht nur wegen der Begegnung mit Leighton ein Highlight. Die Sängerin, die im Film "Wicked: For Good" als Glinda zu sehen ist, war bei der von Chelsea Handler (50) moderierten Show als Beste Nebendarstellerin nominiert. Kurz vor Beginn der Verleihung sprach sie gegenüber dem Magazin über den Abschied von ihrer gefeierten Filmfigur. "Es fühlt sich eigentlich wirklich schön an", erklärte Ariana über das Ende des Kapitels und ergänzte: "Ich glaube, wir sind wirklich stolz auf das, was wir gemacht haben, und es war ein unglaubliches Kapitel. Jetzt haben wir es der Welt gegeben und lassen sie es haben und genießen. Es fühlt sich friedlich an."

Während ihrer Zeit bei "Wicked" knüpfte Ariana enge Freundschaften. Neben der Verbindung mit Cynthia Erivo (38) und ihrer Beziehung mit Ethan Slater (33) versteht sie sich auch mit ihrem Co-Star Jonathan Bailey (37) fantastisch. Die beiden arbeiteten für den erfolgreichen Musicalfilm intensiv zusammen und zeigten immer wieder, wie gut sie harmonierten. Bereits im vergangenen Monat berichtete Deadline, dass Ariana und Jonathan in Gesprächen über ein gemeinsames Bühnencomeback sind. Geplant ist, dass sie im Sommer 2027 im Londoner Barbican Theatre beim Musical "Sunday in the Park with George" auf der Bühne stehen könnten. Offiziell bestätigt wurde das Projekt zwar nicht, doch Insider zeigten sich laut dem Blatt "vorsichtig optimistisch".

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ariana Grande und Leighton Meester

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)