"Nobody Wants This" dominiert: Netflix bestätigt Staffel 3

Große Freude bei den Stars von "Nobody Wants This": Netflix hat die romantische Comedy-Serie nur wenige Wochen nach dem Start von Staffel zwei für eine dritte Staffel verlängert. Am 4. November teilte Kristen Bell (45) die frohe Botschaft in einem Instagram-Reel. Zu sehen ist in diesem, wie die Hauptdarstellerin der Serie nacheinander ihre Co-Stars Adam Brody (45), Justine Lupe (36), Jackie Thon und Timothy Simons per Video anruft. "Wir wurden für die dritte Staffel verlängert", teilt sie beispielsweise ihrem Serienliebhaber sichtbar begeistert und mit breitem Grinsen im Gesicht mit, der sich mit einem Daumen nach oben und einem "Großartig!" über die Neuigkeit freut.

Die Serie, die von einer Liebesgeschichte zwischen einer Lifestyle-Podcasterin, die unverblümt über ihre Dating- und Bettgeschichten spricht, und einem unkonventionellen Rabbi erzählt, ist seit Staffel eins ein Hit. In der zweiten Staffel mussten die Protagonisten Joanne und Noah die Herausforderungen ihrer unterschiedlichen Weltansichten meistern, was die Zuschauer sichtlich begeisterte. Auch die erste Staffel wurde durch den Erfolg der Fortsetzung erneut zum Gesprächsstoff und konnte sich mit beeindruckenden 2,4 Millionen Abrufen wieder unter die besten Serien auf Netflix mischen. Mit der Ankündigung von Staffel drei dürfen Fans der Serie gespannt sein, wie es mit den turbulenten und humorvollen Beziehungen der Charaktere weitergeht.

Abseits der Bildschirme verbindet die Hauptdarsteller eine herzliche Chemie. Kristen erklärte in Interviews immer wieder, wie viel Spaß ihr die Zusammenarbeit mit Adam und der gesamten Besetzung mache. In der zweiten Staffel durfte Kristen zudem an der Seite von Adams Ehefrau Leighton Meester (39) spielen. Die Gossip Girl-Berühmtheit spielt die Rolle der Abby, einer alten Freundin von Kristen alias Joanne aus der Schulzeit.

Imago Justine Lupe, Adam Brody, Kristen Bell, Jackie Tohn und Timothy Simons bei der Premiere von "Nobody Wants This" Staffel 2 in Los Angeles

Getty Images Kristen Bell und Adam Brody in Beverly Hills, Juni 2025

Imago Leighton Meester und Adam bei der Premiere von "Nobody Wants This" Staffel 2 in L.A.