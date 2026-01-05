Brooklyn Beckham liebt seine Großeltern trotz Familienfehde

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat die Festtage fern von London verbracht – und damit ohne seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) und ohne seine Großmütter Jackie Adams und Sandra Beckham. Stattdessen feierte der Model- und Social-Media-Star mit seiner Frau Nicola (30) und deren Familie in den USA, wie über die Feiertage aus seinen Posts hervorging. Für zusätzlichen Wirbel sorgte, dass Brooklyn kurz vor Weihnachten seine Eltern und seinen Bruder Cruz (20) auf Instagram entfolgte beziehungsweise blockierte. Cruz stellte auf Instagram klar: "Das stimmt nicht. Meine Eltern würden ihrem Sohn niemals entfolgen... Um es klarzustellen: Sie waren blockiert, als sie aufwachten... genau wie ich", schrieb er. Die Hoffnung der älteren Generation? Groß. Doch die Familienfeier blieb ohne Brooklyn.

Hinter den Kulissen soll der 26-Jährige seinen Großeltern dennoch eng verbunden sein. MailOnline zitiert einen Freund mit den Worten: "Obwohl das Verhältnis zu seinen Eltern beendet ist, hat Brooklyn seine Großeltern immer noch sehr gern. Da ist ganz viel Liebe, und die war immer da." Umso bitterer wirkten die Gesten der Omas: Sandra kommentierte ein vorweihnachtliches Video ihres Enkels, in dem er eine Flasche seiner Hot Sauce einpackt, mit den Worten "Ist das für mich?" – inklusive Herz-Emojis, berichtete der Mirror. Jackie hängte in ihrem Haus in Hertfordshire sogar einen Weihnachtssocken mit seinem Namen auf, neben den Strümpfen der elf anderen Enkel. Von der Erneuerung der Ehegelübde von Brooklyn und Nicola sollen sie jedoch erst erfahren haben, als die Bilder online kursierten, heißt es weiter.

Dabei spielte die ältere Generation in Brooklyns Kindheit eine wichtige Rolle. Als die berühmten Eltern beruflich unterwegs waren, verbrachte der Enkel viel Zeit bei Jackie und Sandra – Nähe, die bis heute nachwirkt, wie Bekannte betonen. Der Influencer zeigt sich öffentlich hingegen zunehmend an der Seite seiner Schwiegerfamilie und investierte jüngst viel Herzblut in Nicolas Geburtstagsparty im Ballerina-Stil, samt rosa Torte und zarter Deko. David suchte zu Neujahr noch den versöhnlichen Ton und postete ein altes Foto mit seinem Erstgeborenen. Während die Fronten zwischen Eltern und Sohn offenbar verhärtet sind, bleibt den Großeltern vor allem eines: Erinnerungen, kleine Zeichen der Verbundenheit – und die Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Beckham im ungeplanten Partnerlook

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David