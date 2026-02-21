David Beckham rührt mit Geburtstagsbotschaft für Sohn Cruz

David Beckham (50) hat seinem Sohn Cruz (21) zu dessen 21. Geburtstag eine emotionale Botschaft auf Social Media gewidmet. Der ehemalige Fußballstar teilte ein Video von Cruz als kleinem Jungen und schrieb dazu rührende Worte. "Du bist nicht mehr so klein, aber das, worauf ich am stolzesten bin, ist die Person und der Mann, der du geworden bist", erklärte David. Besonders hob er dabei hervor, dass Cruz "freundlich, rücksichtsvoll und seiner Familie, seinen Freunden und allen um ihn herum gegenüber äußerst loyal" sei. Diese Worte werden von Beobachtern jedoch auch als versteckter Seitenhieb gegen seinen ältesten Sohn Brooklyn (26) gewertet, mit dem die Familie derzeit im Streit liegt.

Bereits Tage vor Cruz' Geburtstag hatte das Ehepaar Beckham eine große Party mit Beatles-Motto im Londoner Restaurant The Maine veranstaltet. Die gesamte Familie war anwesend, darunter auch Cruz' Freundin Jackie Apostel und die Partnerin seines Bruders Romeo, DJ Kim Turnbull. Nur Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) fehlten bei der Feier. Auch am eigentlichen Geburtstag blieb Brooklyn auffällig still und äußerte sich nicht öffentlich zu dem Meilenstein seines Bruders. Während Romeo ein Foto aus Kindertagen teilte und Jackie ihrem Freund süße Worte widmete, kam von Brooklyn kein einziger Gruß.

David und Victoria sind seit 1999 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz und Tochter Harper. Der Streit mit Brooklyn schwelt seit geraumer Zeit und erreichte im Januar einen neuen Höhepunkt, als der Kochinfluencer in einem ausführlichen Instagram-Post behauptete, seine Eltern hätten ihn kontrolliert. Auch warf er Victoria vor, bei seiner Hochzeit mit Nicola unangemessen getanzt zu haben. Brooklyn lebt mittlerweile mit seiner Frau in den USA und hat sich von der restlichen Familie zunehmend distanziert. Kürzlich entfolgte er sogar seinen Jugendfreunden Holly und Jack Ramsay auf Social Media, nachdem deren Vater Gordon ihn öffentlich dazu aufgefordert hatte, sich daran zu erinnern, woher er komme.

Getty Images Cruz Beckham und David Beckham in London im November 2024.

Getty Images Cruz und David Beckham, Januar 2023

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week