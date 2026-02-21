Wird David Beckham Tattoo mit Brooklyns Spitznamen covern?

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat offenbar mehrere Tattoos entfernen lassen, die er einst zu Ehren seiner Eltern stechen ließ – sein Vater David Beckham (50) lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken. Während der 26-Jährige in Los Angeles gesichtet wurde, nachdem er den Schriftzug "Dad" auf einem Anker-Tattoo an seinem rechten Arm mittels Laser-Behandlung entfernen ließ, postete der Ex-Fußballer stolz ein Foto auf Instagram, das sein Hals-Tattoo mit dem Wort "Buster" zeigt – Brooklyns Spitzname. Auch ein Brust-Tattoo für Mutter Victoria Beckham (51) soll Brooklyn bereits überstochen haben. Fotos aus Kalifornien zeigen nun, dass an der Stelle des "Dad"-Schriftzugs drei unspezifische Formen zu sehen sind.

Trotz der harten Symbolik von Brooklyns Entscheidung steht für David fest: Sein Tattoo-Tribut an seinen ältesten Sohn ist "nicht verhandelbar". "David wird sein Tattoo für Brooklyn niemals entfernen lassen. Was auch immer passiert, diese Tinte bleibt. Er sieht es als dauerhaften Ausdruck von Liebe, nicht als Verhandlungsmasse in einem Familienstreit", verriet eine Quelle gegenüber OK!. Eine weitere Person aus dem Umfeld des ehemaligen England-Kapitäns erklärte dem Magazin, dass Brooklyn durch mehrere Laser-Sitzungen gegangen sei, um den Schriftzug gezielt zu entfernen. "Das war keine spontane Überdeckung – er war entschlossen, das Wort vollständig zu löschen und hat eine bewusste Entscheidung getroffen, es von seinem Körper entfernen zu lassen", so der Insider.

David hatte das "Buster"-Tattoo bereits 2015 stechen lassen und teilte das Foto davon, während er seine Fußballschuhe katalogisierte, von denen viele mit den Namen seiner vier Kinder bestickt sind. Der Streit zwischen Brooklyn und seiner Familie schwelt seit Monaten. Im Januar veröffentlichte der Social-Media-Star ein Statement auf Instagram, in dem er seinen Eltern vorwarf, seit seiner Hochzeit mit Milliardärserbin Nicola Peltz (31) versucht zu haben, seine Beziehung zu zerstören. "Meine Eltern haben mein ganzes Leben lang Narrative über unsere Familie in der Presse kontrolliert", schrieb er damals. Victoria und David haben sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Inmitten des Familienkonflikts wird berichtet, dass Brooklyn und Nicola planen, ihr erstes Kind zu adoptieren.

Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024