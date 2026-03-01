Beckhams im Clinch: Werden sie Brooklyns Geburtstag meiden?

Brooklyn Peltz-Beckham (26) wird am 4. März 27 Jahre alt – doch dieser Geburtstag dürfte anders verlaufen als die vorherigen. Wie das Portal Metro berichtet, sind seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) mittlerweile regelrecht "zögerlich", ihren ältesten Sohn zu seinem Ehrentag zu kontaktieren. Der Grund: Der Promispross hatte seine Eltern im Januar in einem Statement auf seiner Instagram-Story scharf angegriffen und ihnen vorgeworfen, seine Ehe mit Nicola Peltz (31) "endlos ruinieren" zu wollen. Zudem soll er seine Familie angewiesen haben, ihn nur noch über seine Anwälte zu kontaktieren. Seinen 27. Geburtstag wird Brooklyn daher vermutlich mit seiner Frau und deren Familie in Los Angeles verbringen.

"David und Victoria sind enttäuscht, dass sie dieses Jahr nicht einmal Kontakt zu Brooklyn an seinem Geburtstag haben werden", verrät eine Quelle. Normalerweise feiere die Familie solche Anlässe mit großen Familienessen, bei denen alle Kinder zusammenkommen und mit Liebe überschüttet werden – ganz zu schweigen von den Kindheitsfotos und Tributen, die sie im Netz teilen. "Es gibt sogar ein Zögern, sich dieses Jahr zu melden, was verheerend ist. Brooklyn hat seine Gefühle in seinem Statement klargemacht und es scheint am besten zu sein, jeden Gedanken an eine Wiedervereinigung vorerst ihm zu überlassen", so die Quelle weiter. David und Victoria seien "am Boden zerstört" bei dem Gedanken, den besonderen Tag ihres Sohnes zu verpassen.

In seinem langen Statement im Januar hatte Brooklyn unter anderem behauptet, Victoria habe bei seiner Hochzeit mit Nicola im Jahr 2022 "sehr unangemessen" auf ihm getanzt. "Ich habe mich noch nie unwohler oder gedemütigter in meinem ganzen Leben gefühlt", schrieb er damals. DJ Fat Tony, der bei der Hochzeitsfeier auflegte, bestätigte später gegenüber Page Six die Vorwürfe und beschrieb die Situation als "wirklich unangenehm". Auch David bekam sein Fett weg: Brooklyn berichtete, er sei extra nach Großbritannien gereist, um an Davids 50. Geburtstag teilzunehmen, doch wiederholte Anfragen, sich vorher zu treffen, seien ignoriert worden. Ein Treffen sei schließlich nur unter der Bedingung angeboten worden, dass Nicola nicht eingeladen sei.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024