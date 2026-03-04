Porsha Williams klagt gegen Ex Simon wegen Täuschungsversuch

Porsha Williams (44) und ihr Ex-Mann Simon Guobadia (61) liefern sich laut TMZ weiter juristische Auseinandersetzungen vor Gericht. Der Unternehmer hatte die The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin im November 2024 wegen Verleumdung verklagt, nachdem sie in den sozialen Medien über erektile Dysfunktion gepostet hatte. Simon behauptete, dass Porsha mit ihren Beiträgen den Eindruck erweckt habe, er leide unter diesem Gesundheitsproblem, was ihm geschäftliche Nachteile und emotionalen Stress bereitet habe. Er beteuerte zudem, nicht unter erektiler Dysfunktion zu leiden. Porsha und ihr Anwaltsteam wiesen jegliches Fehlverhalten zurück und argumentierten, dass ihre Posts sich auf niemanden im Besonderen bezogen hätten.

Die Situation eskalierte weiter, als Simon am 23. Januar einen Antrag stellte, seine eigene Klage zurückzuziehen. Er begründete dies mit Einwanderungsproblemen, die es ihm erschweren würden, bei der Gerichtsverhandlung anwesend zu sein. Berichten zufolge wurde er 2025 aus Amerika abgeschoben. Daraufhin forderte Porsha laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin vorliegen, dass der Fall zwar eingestellt werden solle, Simon jedoch ihre Anwaltskosten übernehmen müsse. Sie warf ihrem Ex vor, den Fall in die Länge gezogen und wichtige Informationen nicht herausgegeben zu haben.

In ihrer Stellungnahme gegenüber dem Gericht ging die Realitystar-Unternehmerin noch einen Schritt weiter und machte schwere Vorwürfe gegen Simon. Sie verwies darauf, dass er abgeschoben wurde, nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass er "täuschende Praktiken" angewandt habe, um "betrügerisch in die Vereinigten Staaten einzureisen". Zu seinen täuschenden Taktiken gehörten laut Porsha "Lügen über seine Identität sowie das Verschweigen von drei früheren Verurteilungen, um sich wieder" nach Amerika "einzuschleichen". Das Gericht hat über Porshas Antrag auf Erstattung ihrer Anwaltskosten bisher noch nicht entschieden.

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

Getty Images Porsha Williams, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022

