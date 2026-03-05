Jennifer Aniston strahlt mit Freund Jim Curtis beim Dreh

Jennifer Aniston (57) stand in dieser Woche in Los Angeles für einen Werbespot für Smartwater vor der Kamera. Die Dreharbeiten in West Hollywood begannen am Montag und gingen am Dienstagnachmittag weiter. Die Schauspielerin, die aktuell auf Wohnungs- und Möbelsuche ist, hatte dabei eine besondere Begleitung: ihren Partner Jim Curtis, einen rund 50-jährigen Wellnessexperten, der ihr während des gesamten Drehs zur Seite stand. Wie die Zeitung Daily Mail berichtete, soll sich der "Wir sind die Millers"-Star sehr darüber gefreut haben. "Jennifer schien sehr glücklich zu sein, dass ihr Freund da war, er war die ganze Zeit nah bei ihr und gab ihr Unterstützung und Selbstvertrauen", erzählte ein Augenzeuge.

Jim soll der Friends-Darstellerin während der Dreharbeiten immer wieder liebevolle Worte zugerufen haben. "Er sagte ihr viele Dinge wie 'Großartig gemacht' und 'Ich liebe das', wie ein unglaublicher Partner, er war wirklich für sie da und sie schien davon begeistert zu sein", schwärmte die Quelle. Zwischen den einzelnen Szenen kamen sich die beiden immer wieder nahe, küssten sich und nannten sich bei Kosenamen – Jennifer nannte ihn "my love" und er sie "Jen". "Er strahlte über das ganze Gesicht, es war süß, es ist klar, dass sie sehr verliebt und glücklich zusammen sind", berichtete der Augenzeuge. Auch Barbra Streisand (83) zeigte sich kürzlich erfreut über Jennifers neues Glück und gratulierte ihr auf Instagram nachträglich zum 57. Geburtstag im Februar mit den Worten: "So glücklich, dass du jetzt glücklich bist!"

Jennifer arbeitet seit 2007 mit der Marke Smartwater zusammen und ist nach einer fünfjährigen Pause 2025 zu dem Unternehmen zurückgekehrt. Jim und Jennifer wurden im November offiziell ein Paar, als der Wellness-Coach seinen Geburtstag feierte. Die beiden hatten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt und lange miteinander gechattet, bevor sie sich näher kamen. In einem Interview mit der Zeitschrift Elle im November schwärmte Jennifer von ihrer Beziehung und erklärte, Jim sei "sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich" und helfe vielen Menschen dabei, "durch ihre Traumata und Stagnation zur Klarheit zu gelangen". Jennifer war zuvor mit Brad Pitt (62) von 2000 bis 2005 und mit Justin Theroux (54) von 2015 bis 2017 verheiratet.

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston