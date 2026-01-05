Jimmy Kimmel "bedankt" sich bei Donald Trump bei Award-Show

Bei den Critics Choice Awards in Santa Monica hat Jimmy Kimmel (58) am Sonntagabend für einen Moment gesorgt, über den nun alle reden. Der Moderator gewann mit seiner Show den Preis als Best Talk Show und stand dafür im Barker Hangar auf der Bühne. Neben seiner Frau Molly McNearney, die als Autorin und Produzentin an seiner Seite arbeitet, bedankte sich Jimmy zunächst artig beim Team – um dann plötzlich ausgerechnet Donald Trump (79) ins Spiel zu bringen. Vor laufenden Kameras sagte er: "Und vor allem danke ich unserem Präsidenten, Donald Jennifer Trump, ohne den wir heute Abend leer ausgegangen wären. Vielen Dank, Herr Präsident, für all die lächerlichen Dinge, die Sie jeden Tag tun."

Der Moderator nutzte seinen Auftritt auch, um auf die Bedeutung der kreativen Freiheit hinzuweisen. "Danke an alle Autoren, Schauspieler, Produzenten und Gewerkschaftsmitglieder, die uns unterstützt haben und uns gezeigt haben, dass wir freie Meinungsäußerung in dieser Stadt und in diesem Land nicht als selbstverständlich ansehen dürfen", erklärte er leidenschaftlich vor den versammelten Gästen im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien. Angeregt durch den aufmerksamkeitsstarken Dank an Trump diskutieren Fans und Kritiker in den sozialen Medien nun darüber, ob Kimmels Worte nur als Gag oder als subtile Kritik gemeint waren – wobei seine seit Jahren offen kritische Haltung gegenüber dem Präsidenten für viele eine klare Einordnung nahelegt.

Jimmy nutzt seine Show "Jimmy Kimmel Live" seit Jahren, um sich immer wieder mit spöttischen Kommentaren an die amerikanische Politik zu wenden, Donald Trump gehört dabei zu seinen regelmäßigsten Zielscheiben. Privat zeigt sich der Moderator dagegen oft von einer anderen Seite: Auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards posierte er eng an seiner Frau Molly, mit der er seit vielen Jahren zusammenarbeitet und mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. In Interviews betont Jimmy häufig, wie sehr ihn seine Familie erdet und wie wichtig ihm ein möglichst normaler Alltag abseits der Studios ist. Wenn er von zu Hause erzählt, spricht er lieber über gemeinsame Abendessen, Schulwege und Fahrradfahren mit den Kindern – Momente, in denen der spitze Late-Night-Kommentator zur ruhigen Familienfigur wird.

Getty Images Jimmy Kimmel bei der 28. Ausgabe von "Taste For A Cure" im Beverly Wilshire in Beverly Hills, Mai 2025

Getty Images Donald Trump erhält bei der Fifa-WM-2026-Auslosung den "FIFA-Friedenspreis"

Getty Images Jimmy Kimmel und Molly McNearney, September 2025