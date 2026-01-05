König Frederik und seine Mary strahlen bei Neujahrsempfang

König Frederik (57) und Königin Mary (53) haben am Montag in einem verschneiten Kopenhagen die traditionellen Neujahrsempfänge ausgerichtet und Gäste aus ganz Dänemark begrüßt. Los ging es im Schloss Amalienborg, wo sie zuerst Richterinnen und Richter des Obersten Gerichtshofs sowie Offiziere der Leibgarde und des Gardehusarregiments empfingen. Anschließend hieß das Paar Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Regionalratsvorsitzende willkommen, bevor es weiter zum Schloss Christiansborg ging, wo die royale Runde das diplomatische Corps traf. Fotos, die dem Hello Magazin vorliegen, zeigen, wie Frederik in Uniform erschien, Mary setzte auf einen mitternachtsblauen Samt-Zweiteiler – beide stets lächelnd, beide Seite an Seite.

Die Levees am Tage sind bewusst weniger prunkvoll als das große Bankett am 1. Januar, bei dem Mary in einer champagnerfarbenen Robe von Jesper Høvring und mit dem Rose-Cut Diamond Bandeau Tiara geglänzt hatte. Tiaren sind tagsüber nicht vorgesehen, doch ganz ohne Schmuck blieb es nicht: Mary trug Ohrringe aus dem historischen Perl-Poire-Set aus den 1820er-Jahren und den Elefantenorden – dezent auf hellblauem Band unter der Jacke. Die Empfänge, die seit dem Ersten Weltkrieg auf mehrere Termine verteilt werden, dienen dazu, den Vertreterinnen und Vertretern des Landes für ihren Einsatz zu danken und gemeinsam das neue Jahr einzuläuten. Zwischen den Stationen wurden die Royals von einer Ehrenwache begrüßt, während im Hof der Schnee leise fiel.

Ein Blick zurück zeigt, wie Tradition und persönlicher Stil in Dänemarks Königsfamilie zusammenfließen. Königin Margrethe (85) trug über viele Jahre ein festes "Kleid der Cure" zu diesen Anlässen und wechselte erst 2023 von königsblau zu Bordeaux – ein sichtbares Zeichen für Beständigkeit. Mary hat diesen Brauch nicht übernommen, ist jedoch für ihren nachhaltigen Modeansatz bekannt: Lieblingsroben erscheinen wieder, werden angepasst, aufgefrischt, neu kombiniert. Privat setzt die vierfache Mutter auf Verlässlichkeit im Kreis der Familie und wurde zuletzt gemeinsam mit Frederik und den Kindern beim Weihnachtsgottesdienst im Kopenhagener Dom gesehen. Kleine Rituale, große Gesten – und dazwischen viel Nähe, die die Auftritte des Paares so zugänglich wirken lässt.

Anzeige Anzeige

Imago Königin Mary und König Frederik X zur Neujahrsempfang im Schloss Christiansborg in Kopenhagen, 1. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Königin Mary und König Frederik X bei der Neujahrsempfangs-Ankunft im Schloss Christiansborg in Kopenhagen, 1. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Königin Mary und König Frederik X treffen zur Neujahrsempfang im Schloss Christiansborg in Kopenhagen ein