Eric Dane sah Schuld an Trennung von Rebecca bei sich selbst

Eric Dane (†53) hat sich kurz vor seinem Tod die Schuld an der Trennung von seiner Frau Rebecca Gayheart (54) gegeben. In einer neuen Netflix-Sendung mit dem Titel "Famous Last Words: Eric Dane", die am 21. Februar – nur einen Tag nach seinem Tod – veröffentlicht wurde, sprach der Schauspieler mit Brad Falchuk (54) über sein Eheleben. "Ich denke, Rebecca war eher bereit, sich einzubringen und ihren Teil zu tun, als ich es war", erklärte Eric in dem emotionalen Gespräch. Er gab offen zu, dass er nicht über das nötige Durchhaltevermögen verfüge: "Ich habe nicht das Gen, das einen dazu bringt, weiterzumachen, egal was passiert. Ich bin so: Wenn ein Loch im Boot ist, versuche nicht, das Loch zu flicken. Versenke das verdammte Ding und finde ein neues."

Der Grey's Anatomy-Star und Rebecca trennten sich 2018 nach 13 Jahren Ehe, zogen jedoch im März 2025 ihre Scheidung zurück – nur einen Monat bevor Eric seine ALS-Diagnose öffentlich machte. In der Netflix-Sendung lobte der Schauspieler seine Noch-Ehefrau als "Kämpferin", die immer "durchhält". Er bedauerte zudem die "viel verlorene Zeit" mit Rebecca und den gemeinsamen Töchtern Billie und Georgia nach der Trennung. "Wir sind immer noch wirklich beste Freunde, aber wir sind nicht zusammen", erklärte er. "Wir lieben uns immer noch zutiefst, ich denke nur, wir wollen nicht miteinander leben. Aber es gibt da viel Liebe." Eric erinnerte sich auch daran, wie er Rebecca beim ersten Treffen kennengelernt hatte: "Ich traf Rebecca, drehte mich zu ihrer Freundin um und sagte: 'Ich werde dieses Mädchen heiraten.'"

Rebecca hatte im November in einem Podcast erklärt, dass sie die Scheidung zurückzog, um ihren Töchtern beizubringen, "für die Familie da zu sein", auch "wenn die Zeiten am schlimmsten sind". Nach ihrer Trennung hatten beide zwischenzeitlich andere Partner: Rebecca wurde mit dem Milliardär Peter Morton gesehen, während Eric im Juni kurz die Filmemacherin Janell Shirtcliff datete. Der Euphoria-Darsteller starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung.

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart im Juni 2017

Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart und ihre Tochter Georgia im Juni 2024

