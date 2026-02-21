In Ehe: Hilary Duff offenbart Angst vorm Verlassenwerden

Hilary Duff (38) gibt in ihrem neuen Album "luck...or something" tiefe Einblicke in ihr Privatleben und scheut sich nicht davor, auch über ihre Unsicherheiten zu sprechen. In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone erzählte die 38-jährige Schauspielerin und Sängerin jetzt von einem wiederkehrenden Traum, der sie immer wieder beschäftigt. Darin betrügt ihr Ehemann Matthew Koma (38) sie mit einer anderen Frau – konkret fürchtet sie, dass er sie für "eine coole Indie-Songwriterin" verlassen könnte. Diese persönlichen Ängste verarbeitet Hilary direkt in ihrer neuen Musik und zeigt sich dabei von einer sehr verletzlichen Seite.

Im Gespräch mit dem Magazin sprach die Musikerin aber nicht nur über ihre Ehe-Ängste, sondern auch über weitere persönliche Themen, die auf ihrem neuen Album eine Rolle spielen. So thematisiert sie darin auch komplizierte Familienverhältnisse und andere private Erlebnisse – beispielsweise in ihrem Song "We don't talk". Fans spekulieren, dass es in diesem Lied um den Streit mit ihrer Schwester Haylie Duff (41) geht. Hilary sagt dazu: "Ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesen Song auf mein Album zu packen. Das ist definitiv der einsamste Teil meines Lebens, und ich habe mit mir gerungen: Werde ich das wirklich teilen?", erklärt sie dem Magazin.

Hilary und Matthew sind seit 2019 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Serie Lizzie McGuire bekannt wurde, hat zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Matthew arbeitet als Musiker, Produzent und Songwriter und ist in der Musikbranche aktiv. Dass Hilary nun so ehrlich über ihre Unsicherheiten in der Ehe spricht, zeigt, wie authentisch sie sich in ihren Songs zeigen möchte. Und dass auch in scheinbar glücklichen Beziehungen Zweifel und Ängste eine Rolle spielen können.

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023

Instagram /hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Februar 2024

Getty Images Haylie und Hilary Duff