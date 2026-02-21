Nach Tod von Eric Dane: Spendenrekord für ALS-Forschung

Der Tod von Eric Dane (†53) hat eine beeindruckende Welle der Solidarität ausgelöst. Die ALS Association verzeichnet seitdem einen enormen Anstieg an Unterstützung. Wie ein Sprecher der Organisation gegenüber TMZ bekannt gab, habe sich die Zahl der Website-Besucher seit Erics Tod verdoppelt. Noch deutlicher sei der Anstieg bei den Spenden: Die Online-Spenden seien um zweihundert Prozent in die Höhe geschossen. "Viele der Spenden sind kleine Beträge, die von neuen Spendern aus dem ganzen Land kommen", erklärte der Sprecher weiter. Insgesamt seien allein über die Website Zehntausende Dollar zusammengekommen.

Der Sprecher der ALS Association erklärte zudem, dass der genaue Gesamtbetrag derzeit noch nicht feststeht, weil neben den Online-Spenden auch andere Wege der Unterstützung existieren, die länger zur Auswertung brauchen. Klar sei aber, dass der Tod des Schauspielers einen enormen Schub an Solidarität ausgelöst habe. In einem Statement seiner Familie, das US-Medien veröffentlichten, wird Eric als "leidenschaftlicher Fürsprecher für Aufklärung und Forschung, entschlossen, einen Unterschied für andere im gleichen Kampf zu machen" beschrieben. Diese Haltung scheint nun nachzuwirken: Menschen, die den Grey's Anatomy-Star nur aus dem Fernsehen kannten, greifen spontan zum Handy oder Laptop, um Geld für die Forschung gegen die unheilbare Nervenkrankheit zu spenden.

Zahlreiche Prominente haben Eric inzwischen öffentlich ihre letzte Ehre erwiesen. John Stamos (62), Martin Lawrence (60), "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes (56) und Sharon Stone (67) gedachten dem Schauspieler online. Auch Patrick Dempsey (60), Erics ehemaliger Kollege, sprach in einem emotionalen Interview über ihre letzte Kommunikation. Die vielen Trauerbekundungen und Spenden zeigen, wie sehr der Schauspieler mit seinem Engagement und seiner offenen Art Menschen berührt hat – weit über die Bildschirme hinaus.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane im Juni 2025