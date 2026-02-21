Fünfte Operation: Lindsey Vonn zeigt Schrauben im Bein

Ski-Star Lindsey Vonn (41) musste sich nach ihrem schweren Olympia-Sturz am 8. Februar erneut unters Messer legen. Die fünfte Operation an ihrem verletzten Bein hat über sechs Stunden gedauert, wie die 41-Jährige jetzt auf Instagram verriet. Zu ihrem Post fügte sie mehrere Röntgenbilder hinzu, die das Ausmaß der Verletzung deutlich machen. "Wie ihr sehen könnt, wurden viele Platten und Schrauben benötigt, um alles wieder zusammenzusetzen, aber Dr. Hackett hat einen unglaublichen Job gemacht", schrieb Lindsey. In einem Video zeigte sie sich außerdem auf dem Krankenbett, kurz bevor sie in den OP-Saal geschoben wurde.

Vor ihrer Rückkehr in die USA hatte Lindsey bereits acht Tage lang in einer Klinik in Treviso, Italien, verbracht – die ersten vier Eingriffe fanden dort statt, um sie überhaupt reisefähig zu machen. Erst dann konnte sie, auf einem Krankenhausbett liegend, in einem Privatflugzeug nach Hause transportiert werden, so People. Nach dem jüngsten Eingriff leidet die Sportlerin unter starken Beschwerden. "Aufgrund des Ausmaßes der Verletzung habe ich nach der Operation ein wenig zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden... aber ich bin fast so weit. Kleine Schritte", erklärte sie optimistisch. Auf X wurde sie noch deutlicher: "Ich erhole mich von dem Eingriff, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen." Die Anteilnahme unter ihrem Instagram-Post war überwältigend. Para-Snowboarderin Amy Purdy (46) kommentierte: "Wenn es jemand schafft, dann bist du es! Und Dr. Hackett ist der Beste – ich freue mich, dass du das beste Team an deiner Seite hast." Auch Moderatorin Chelsea Handler (50) zeigte sich beeindruckt: "Unglaublich, was dein Körper alles durchgemacht hat und wovon er sich erholt hat."

Bei dem Olympia-Abfahrtsrennen hatte Lindsey, die trotz eines gerissenen Kreuzbandes angetreten war, nach nur 13 Sekunden die Kontrolle verloren und war schwer gestürzt. Sie musste per Hubschrauber geborgen werden und zog sich dabei eine komplexe Schienbeinfraktur zu. Bereits nach dem Unfall hatte die Skirennfahrerin betont, dass sie weiterkämpfen werde und keine Traurigkeit oder Mitleid von ihren Fans möchte. "Ich werde immer lieber das Risiko eingehen, zu stürzen, während ich mein Bestes gebe, als mein Potenzial nicht auszuschöpfen und es später zu bereuen", schrieb sie in einem vorigen Post. Die gebürtige Amerikanerin, die in ihrer Karriere bereits zahlreiche Erfolge feiern konnte, hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Trotz der schweren Rückschläge zeigte sie sich stets kämpferisch und motiviert.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

Collage: Lindsey Vonn teilt Bilder aus dem Krankenhaus

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026