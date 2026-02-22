Aimee Lou Wood wird sich "White Lotus" wohl nicht anschauen

Aimee Lou Wood (32) zieht einen Schlussstrich unter ihre The White Lotus-Erfahrung – zumindest vorerst. Nach ihrer Rolle in der dritten Staffel der Hit-Serie verriet die Schauspielerin bei den Golden Globes 2026, dass sie die kommende vierte Staffel wohl nicht verfolgen wird. "Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, die nächste Staffel anzuschauen", erklärte Aimee auf dem roten Teppich der Veranstaltung. "Es ist zu seltsam und traurig", fügte sie hinzu. Während andere Stars wie Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) bereits ihre Begeisterung für die neue Staffel zum Ausdruck gebracht haben, die in Frankreich spielen wird, bleibt die 31-Jährige der Serie vorerst fern.

Obwohl Aimee die vierte Staffel wohl nicht einschalten wird, ist sie dennoch daran interessiert, mehr über ihre Figur zu erfahren. "Während wir gedreht haben, haben Walton und ich gesagt: 'Können wir zurückgehen und sehen, wie Rick und Chelsea sich kennengelernt haben und all das?'", erzählte sie und bezog sich dabei auf ihren Serienpartner Walton Goggins. "Es muss einen Weg geben", betonte die Schauspielerin. Sie hatte auch noch eine weitere Idee: "Ich dachte auch, wenn Saxon zurückkäme, dann könnte sie sein Gewissen sein." Damit spielte sie auf die Figur von Patrick Schwarzenegger (32) an und schlug vor, dass es spannend sein könnte, wenn Chelsea ihn heimsuchen würde.

Aimee hatte erstmals im Jahr 2020 internationale Aufmerksamkeit erlangt, als sie in der Netflix-Serie Sex Education die Rolle der Aimee Gibbs übernahm. Die Serie, in der sie bis 2023 zu sehen war, machte sie einem breiten Publikum bekannt und brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein. Für ihre Darstellung erhielt sie unter anderem einen BAFTA Award. Die gebürtige Britin, die am 3. Februar 1994 geboren wurde, hatte zuvor hauptsächlich in Theaterproduktionen mitgewirkt, bevor sie den Sprung ins Fernsehen wagte und mit ihrer authentischen und humorvollen Art die Zuschauer begeisterte.

Getty Images Aimee Lou Wood, Emmy Awards 2025

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

Getty Images Aimee Lou Wood im Juni 2025