Selten: Janet Jackson gewährt Einblick in Sohns Geburtstag

Janet Jackson (59) feiert ihren Sohn Eissa – und zeigt dabei seltene Einblicke in ihr Leben als Mutter. Am Samstag, 3. Januar, teilte die Sängerin auf Instagram Eindrücke von Eissas 9. Geburtstag und präsentierte eine aufwendige Torte im Videospiel-Look. Gefeiert wurde offenbar im kleinen Kreis, und Janet richtete emotionale Worte an ihren Sohn: "An mein wunderschönes Herz und meine Seele, möge Gott dich weiterhin segnen und dich immer bei sich behalten. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz!" Entstanden ist der Post in den USA, wo die Musikerin derzeit lebt. Der Vater des Jungen ist Janets Ex-Mann Wissam Al Mana.

Die Torte, die Janet stolz zeigte, war ein echter Hingucker: ein rot-schwarzer PlayStation-Controller mit Astro Bot als Figur on top. Drumherum lagen essbare Deko-Elemente mit Motiven aus Minecraft und Astro’s Playroom, dazu blaue, extra hohe Kerzen – neun Stück, passend zum großen Tag, und Eissas Name prangte obenauf. In den Kommentaren sammelten sich Glückwünsche, darunter Schauspielerin Tasha Smith mit "Happy birthday Eissa!". Janet, die ihren Sohn 2017 zur Welt brachte, hält Eissa sonst aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter wirkt dieser liebevolle Einblick in einen Familienmoment.

Wie wichtig ihr die Rolle als Mutter ist, betont die Pop-Ikone immer wieder. Im Gespräch mit dem Guardian nannte Janet die Mutterschaft "das Wichtigste, was ich getan habe" und sprach davon, wie sehr sie ihr Leben verändert habe. Gegenüber der BBC schwärmte sie, Mama zu sein, sei "das Schönste" – bei einem Tourstopp in New York stand Eissa mit Ohrschützern stolz am Bühnenrand, während seine Mutter mit Nelly (51) auftrat. Auch in der TV-Show Today sagte die Sängerin, der Titel "Mama" schenke ihr die größte Erfüllung: "Alles. Ich liebe einfach alles." Privates zeigt Janet selten, doch wenn, dann mit Herz – wie an Eissas neunten Geburtstag.

Instagram / janetjackson Janet Jackson im März 2024

Getty Images Janet Jackson im Dezember 2023

Getty Images Janet Jackson, Sängerin