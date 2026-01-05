Stichelei gegen Leonardo DiCaprio bei Critics' Choice Awards

Bei den Critics’ Choice Awards in Los Angeles wurde Leonardo DiCaprio (51) am Abend zum Ziel spitzer Moderationspfeile – und nahm es mit einem Lächeln. Gastgeberin Chelsea Handler (50) legte gleich zu Beginn los und witzelte über den Schauspieler, der die Show fast verpasst hätte, weil er zuvor auf einer Yacht vor St. Barts festsaß. "Leo hätte es heute fast nicht geschafft, weil er auf einem Boot in St. Barts gefangen war. Es war wie die Titanic, nur schlimmer, weil Jeff Bezos dabei war", sagte sie auf der Bühne, wie das Magazin OK! berichtete. Die Anspielungen zielten auf seinen glamourösen Urlaub mit Freunden wie Jeff Bezos und Tom Brady (48) ab. Im Saal gab es laute Reaktionen, Gelächter und hörbares Raunen, während Leonardo ruhig blieb und die Gags sportlich hinnahm.

Der Seitenhieb war Teil einer Monolog-Salve, in der Chelsea auch andere Stars nicht verschonte. Doch bei Leonardo schoss sie wiederholt auf das gleiche Motiv: Luxusleben, Yacht-Trips und die ständige Verfügbarkeit per Privatjet. Hintergrund war die turbulente Anreise: Nach Berichten hatte der Konflikt zwischen den USA und Venezuela zu Flugbeschränkungen in der Karibik geführt, weshalb der "Killers of the Flower Moon"-Star zuvor schon den Palm Springs International Film Festival-Auftritt verpasst hatte, wo er die Desert Palm Achievement Award-Ehrung für seinen neuen Film "One Battle After Another" entgegennehmen sollte. Während die Moderatorin außerdem Nicki Minaj (43), Kevin Costner (70) und Taylor Sheridan aufs Korn nahm, gehörten die lautesten Reaktionen des Publikums den Zeilen über Leonardos Jetset-Momente – ein Running Gag, den Chelsea über die Jahre immer wieder bedient hatte.

Abseits der Showtrommel bleibt der Oscarpreisträger privat ein zurückhaltender Typ, der selten über sein Leben spricht und lieber mit Freunden reist, als Einblicke zu teilen. Auf St. Barts wird Leonardo seit Jahren regelmäßig gesichtet, oft in Gesellschaft alter Bekannter aus Film, Sport und Tech. Der Schauspieler hält sich gerne fern von Social Media und lässt Bilder meist für sich sprechen, wenn Paparazzi seine Strandtage oder Bootstouren einfangen. Trotz des Dauerinteresses an seinen Reisen pflegt er stabile Freundeskreise, verbringt Feiertage und Jahreswechsel häufig auf Inseln und wirkt in Gesellschaft entspannt. Wer ihn kennt, beschreibt ihn als loyalen Freund, der den Trubel um sich aushalten kann – und an Abenden wie diesem zeigt, dass er über Luxus-Witze genauso lachen kann wie alle anderen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Critics Choice Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Januar 2024