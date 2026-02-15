Leonardo DiCaprio bekam K-Pop-Crashkurs von Co-Star Chase

Bei der Verleihung der 83. Golden Globe Awards am 11. Januar passierte etwas Ungewöhnliches: Leonardo DiCaprio (51) wurde während einer Werbepause dabei gefilmt, wie er mit überschwänglicher Mimik auf Teyana Taylor (35) einredete. Der offizielle TikTok-Account der Golden Globes postete den Clip mit der simplen Bildunterschrift: "Genießt die 30 Sekunden Leonardo DiCaprio". Das Internet drehte durch. Lippenleser versuchten fieberhaft zu entziffern, was er sagte. Die vorherrschende Theorie: "Ich habe dich bei dieser K-Pop-Sache beobachtet, du hast gesagt: 'Ist das, was ist das, oh K-Pop'". TikTok-Nutzer tauften den Moment umgehend zum "ersten Meme des Jahres 2026". Denn: Leonardo gibt eigentlich nie etwas von sich preis. Er ist der Mann, dessen tiefgründigstes Interview aus einem Teen-Beat-Magazin von 1991 stammt, in dem er erklärte, sein Lieblingsessen sei "Pasta, Pasta und nochmals Pasta".

Jetzt hat seine Co-Darstellerin Chase Infiniti das Geheimnis hinter dem viralen Moment gelüftet. In einem Interview mit der britischen Times verriet die junge Schauspielerin, dass sie Leonardo am Set ihres gemeinsamen Films "One Battle After Another" systematisch in die Welt von TikTok und koreanischer Popmusik eingeführt hat. "Ich habe immer gesagt: 'Leute, lasst uns TikToks machen, das ist es, was meine Generation wirklich gerne sieht'", erzählte sie. Sie habe ihren Co-Stars – darunter dem Oscar-Preisträger – regelmäßig von ihren liebsten K-Pop-Gruppen vorgeschwärmt. Und was Leonardos virale Performance bei den Globes angeht? Chase grinste und sagte mit entwaffnender Direktheit: "Es war eher so, als hätte ich ihm einen Kurs gegeben." In Paul Thomas Andersons (55) Actionthriller spielt Chase die Rolle der Willa, der Teenager-Tochter eines ehemaligen Revolutionärs, dargestellt von Leonardo.

Abseits des K-Pop-Moments schnitt Leonardo Grimassen und zog mit einem sichtbar guten Draht zu seinen Tischnachbarn alle Blicke auf sich. In den Pausen witzelte er, zeigte auf die Off-Cam-Runde, formte stumm Worte wie "Das ist Star-Power" bei einem Aufeinandertreffen mit Julia Roberts (58) und reagierte später gelassen auf Gags in der Eröffnungsnummer, in der Moderatorin Nikki Glaser (41) bissige Bemerkungen über sein Liebesleben machte. Besonders die Dynamik zwischen ihm und Chase, die er im Interview mit USA Today als "das Herz" von "One Battle After Another" bezeichnete, zeigt, wie zwischen den beiden auch hinter der Kamera eine besondere Verbindung entstand. Fans, die Leonardo sonst eher still und bedeckt erleben, schrieben begeistert in den sozialen Medien: "Das ist die lustigste Seite, die wir je von ihm gesehen haben!"

Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

Imago Chase Infiniti und Leonardo DiCaprio in einer Szene aus "One Battle After Another" (2025)

Getty Images Leonardo DiCaprio und Chase Infiniti beim Fototermin zu "One Battle After Another" am Monumento a la Revolución in Mexiko-Stadt