Leonardo DiCaprio wurde einst aus einer Kinderserie gefeuert

Leonardo DiCaprio (51) erinnert sich an einen Moment, in dem seine Karriere beinahe schon im Kindergartenalter ein jähes Ende nahm. Der heutige Hollywood-Star wurde bei einem seiner allerersten Jobs vor die Tür gesetzt. In einem Interview mit Deadline erzählte der Oscar-Preisträger, dass er im zarten Alter von fünf Jahren aus der US-amerikanischen Kinderserie "Romper Room" gefeuert wurde. Der Grund? Er sorgte am Set mit seiner überschäumenden Energie für Chaos. Statt brav vor der Kamera mitzumachen, rannte der kleine Leo immer wieder direkt auf die Linse zu, starrte hinein und klopfte dagegen. "Ich erinnere mich, wie ich zur Kamera rannte, hineinschaute und sie schlug. Sie mussten mich mehrmals zur Seite nehmen", erzählte Leo. Nach mehreren Verwarnungen war schließlich das Maß voll – er musste gehen.

Der endgültige Auslöser für das Job-Aus kam laut Leo, als die Moderatorin der Sendung verkündete: "Kinder, es ist Zeit für die Geschichte." Während alle anderen ruhig blieben, brüllte Leonardo aus voller Kehle "Ja!", woraufhin die Macher genug hatten. "Und dann haben sie mich rausgeworfen. Ich fürchte, ich habe es verdient. Sie mussten mich einfach rausschmeißen", resümierte er selbstkritisch. Ein Karriereschaden war der Rauswurf nicht: Von Kurzauftritten und kleinen Nebenrollen arbeitete sich Leonardo bald zu einem der gefragtesten Charakterdarsteller Hollywoods vor. Höhepunkte seiner Laufbahn sind unter anderem Filme wie Titanic, "Inception" und "The Revenant", für den er 2016 mit seinem ersten Oscar ausgezeichnet wurde. Heute gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt.

Dass Leonardo eine so explosive Energie in seiner Jugend hatte, überrascht bei genauerer Betrachtung nicht. Schon als Teenager war seine unermüdliche Begeisterung für die Schauspielerei spürbar, was ihm frühzeitig den Ruf eines leidenschaftlichen und talentierten Darstellers einbrachte. Besonders prägend war für ihn die Unterstützung seiner Familie, wie er immer wieder in Interviews betont. Insbesondere sein Stiefbruder inspirierte ihn zum Schauspiel. Seine Leidenschaft und Entschlossenheit haben Leonardo nicht nur durch Höhenflüge, sondern auch durch kleine Rückschläge wie den bei "Romper Room" getragen. Heute ist klar: Nicht einmal ein Rauswurf konnte ihn stoppen – im Gegenteil, er hat Leonardo zu dem Künstler gemacht, der er heute ist.

Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Leonardo DiCaprio spricht beim TIME-Event "A Year In Time" 2025

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023