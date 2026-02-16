Warum "Der Pate 4" mit Leonardo DiCaprio nie gedreht wurde

Francis Ford Coppola (86) plante einst ein spannendes Comeback in die Welt der Corleones und hatte gemeinsam mit dem Autor Mario Puzo konkrete Pläne für einen vierten Teil von "Der Pate" geschmiedet. Die Saga sollte erneut zwischen Vergangenheit und Gegenwart springen, diesmal zwischen den 1930er- und den 1980er-Jahren. Und niemand Geringeres als Leonardo DiCaprio (51) war bereits für die Rolle des jungen Sonny Corleone vorgesehen, wie Francis 2012 gegenüber GQ berichtete.

Francis schilderte seine verzweifelte Offerte: "Gebt Mario eine Million Dollar, damit er das Drehbuch schreibt, und ich arbeite gratis mit ihm." Doch Paramount, zu diesem Zeitpunkt sehr auf Sparmaßnahmen fixiert, lehnte den Vorschlag ab. Nach Marios Tod im Jahr 1999 verlor auch Francis zunehmend das Interesse an dem Vorhaben. Viele Jahre später fanden einige der Ideen von "Der Pate 4" immerhin ihren Weg in das Buch "The Family Corleone".

Für die Fans von Leonardo bleibt es eine spannende Vorstellung, ihn als jungen Sonny zu sehen, eine Rolle, die ursprünglich von James Caan (85) verkörpert wurde. Damals war der damalige Titanic-Star im perfekten Alter dafür gewesen – ein Umstand, den auch Andy Garcia (69), der in "Der Pate III" Vincent Corleone spielte, laut Business Insider bestätigte. Francis selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits als einer der größten Filmemacher seiner Generation etabliert, auch wenn er nach "Der Pate III" mit beruflichen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Francis Ford Coppola in Venedig, 27. August 2025

Getty Images Andy García bei der Premiere von "Landman" Staffel 2, November 2025