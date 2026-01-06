Sorge um Novak Djokovic: Tennisstar sagt Adelaide-Turnier ab

Novak Djokovic (38) zieht kurzfristig die Reißleine: Der Tennisstar sagt sein geplantes Vorbereitungsturnier in Adelaide ab und lässt damit wenige Wochen vor den Australian Open Fragen offen. Der Serbe wollte eigentlich in Südaustralien die letzten Matches sammeln, doch nun lautet die Devise: Pause statt Probelauf. Ab dem 18. Januar greift der frühere Weltranglistenerste dann in Melbourne nach seinem 25. Grand-Slam-Titel – ohne Matchpraxis, aber mit großem Ziel vor Augen. In seiner Instagram-Story begründete Novak den Schritt nun mit seiner aktuellen körperlichen Verfassung und sprach von einer schweren Entscheidung. In Adelaide war er vor zwei Jahren noch als Sieger vom Platz gegangen, jetzt reist er dort nicht an.

"Ich bin körperlich nicht bereit, nächste Woche in Adelaide zu spielen. Für mich ist das sehr enttäuschend, denn ich habe großartige Erinnerungen an meinen Sieg hier vor zwei Jahren", schrieb Novak. Der Wahl-Grieche, der seit dem Spätsommer 2025 in der Nähe von Athen lebt, betonte zugleich: "Mein Fokus liegt nun auf der Vorbereitung auf die Australian Open." Der Rekordchampion von Melbourne – er triumphierte dort bereits zehnmal – fährt seit Jahren eine klare Strategie: abseits der vier Majors nur ausgewählte Vorbereitungsturniere, alles andere ordnet er den Grand Slams unter. Die Tagesform bleibt dennoch ein Thema, denn schon im Vorjahr machte der Körper Probleme: Im Halbfinale der Australian Open gegen Alexander Zverev (28) musste er nach dem ersten Satz verletzt aufgeben, anschließend verpasste er bei den weiteren Majors jeweils das Finale. Aktuell wird er in der Weltrangliste auf Platz vier geführt.

Für zusätzlichen Wirbel sorgt parallel sein Austritt aus der von ihm mitgegründeten Player-Vereinigung PTPA. "Meine Werte und meine Herangehensweise stimmen nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation überein", erklärte er auf Instagram, ohne nähere Gründe zu nennen. Außerdem gab es bereits im Juli des vergangenen Jahres Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Novak. Nach seinem Aus bei Wimbledon sorgte der Tennisstar mit einer rätselhaften Aussage für Aufsehen. "Ich bin mir nicht sicher, ob es mein letzter Tanz wird", sagte der Serbe damals nachdenklich. Zwar betonte er, weiterhin auf höchstem Niveau spielen und gesund bleiben zu wollen, doch deutlich war, dass er sich der Unsicherheiten am Ende einer langen Karriere sehr bewusst ist.

Getty Images Novak Djokovic beim Hellenic Championship, November 2025

Getty Images Tennisstars Novak Djokovic und Alexander Zverev, Juni 2025

Getty Images Novak Djokovic, Tennisstar