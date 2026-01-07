Louise Thompsons Sohn Leo mit blutenden Mandeln in Klinik

Reality-TV-Star Louise Thompson (35) hat sich nun mit einem Update direkt aus dem Krankenhaus gemeldet: Ihr Sohn Leo liegt in einer Londoner Klinik, nachdem bei dem Vierjährigen blutende Mandeln festgestellt wurden. Auf Instagram zeigte sie ein Foto, das Leos bandagierten Arm, eine Kanüle und ein Kuscheltier zeigt – stets an seiner Seite: Ärzte und Pflegekräfte, die sich um ihn kümmern. "Er macht es wirklich, wirklich gut", schrieb die Unternehmerin und sprach von einem "wilden Start ins Jahr". Mit Partner Ryan Libbey an ihrer Seite wendet sich die 35-Jährige an ihre Community und bedankt sich für die vielen Nachrichten, die sie seit der Einlieferung ihres Sohnes erreicht haben.

Die Ursache für blutende Mandeln liege häufig in Entzündungen oder Irritationen, etwa durch bakterielle Infektionen wie Streptokokken oder durch Viren, heißt es nach NHS-Angaben. Louise teilte außerdem ein Foto des Sonnenaufgangs aus Leos Krankenzimmer und berichtete von dem großartigen medizinischen Personal, das sie als "Engel unseres Universums" würdigte. "Hoffentlich nur ein vorübergehender Dämpfer", schrieb sie an ihre 1,5 Millionen Follower und fragte nach Erfahrungen anderer Eltern. Parallel öffnete sich die TV-Persönlichkeit in einem längeren Post zu einem sehr persönlichen Thema: Sie und Ryan fühlen sich nach der traumatischen Geburt ihres Kindes endlich bereit, ihre Familie zu vergrößern.

Noch vor wenigen Wochen sprach Ryan in dem Podcast "Happy Mum Happy Baby" ganz offen über die schwere Zeit nach Leos Geburt. "Ich bin in den Überlebensmodus gegangen", erzählte der Sportler im Gespräch und berichtete von Nächten ohne Schlaf, Klinikterminen und monatelanger Angst um seine Frau. Auch Louise sprach offen darüber, wie sie damals nach dem Notkaiserschnitt "zwölfeinhalb Liter Blut" verlor und dass sie seit der Nahtoderfahrung mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hat. Später bekam sie die Diagnosen Lupus, Asherman-Syndrom, erlitt eine zweite Blutung und bekam einen künstlichen Darmausgang. "Ich werde nie wieder selbst ein Kind austragen", sagte die TV-Persönlichkeit Anfang 2025 dem Magazin Grazia.

Instagram /louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo

Instagram / louise.thompson Louise Thompsons Sohn Leo mit seinem Kuscheltier im Krankenhausbett, Januar 2026

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, TV-Star

