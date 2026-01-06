Klinikdrama: Louise Thompson wagt Fruchtbarkeitsbehandlung

Louise Thompson (35) hat einen entscheidenden Schritt gewagt: Die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin startet eine Fruchtbarkeitsbehandlung, um gemeinsam mit ihrem Partner Ryan Libbey ein zweites Kind zu bekommen. Die 35-Jährige teilte am Dienstag auf Substack mit, dass sie mit Hormon-Injektionen begonnen hat, um die Eizellreifung zu unterstützen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Nach der dramatischen Geburt von Sohn Leo im November 2021, bei der Louise beinahe ihr Leben verlor, fühlten sich beide erst jetzt bereit für ein weiteres Baby. "Alles, was ich 2026 will, ist ein Baby!", schrieb sie.

In ihrem Beitrag blickt der Reality-TV-Star offen auf die medizinischen Hürden seit Leos Geburt. Damals kam es zu einem Not-Kaiserschnitt, nachdem sich Leos Kopf in der letzten Phase der Wehen im Becken verkantet hatte. Das Ärzteteam operierte drei Stunden lang, um eine massive Blutung zu stoppen – Louise blieb wach. Es folgten Trauma-Episoden, die sie "schreiend im Bett und wie gelähmt" erlebte, dazu eine Operation am Darm mit Stoma wegen ihrer chronischen Colitis ulcerosa. Weitere Diagnosen: Narbengewebe, das ihre Gebärmutter "zusammenklebte", ein Hydrosalpinx an einem Eileiter und lange ausbleibende Zyklen nach der Geburt. Louise schrieb, sie habe "gute Fruchtbarkeit" vor Leo gehabt, danach aber ein Jahr keine Periode.

Sogar an Heiligabend führte die gesundheitliche Reise Louise zurück ins Krankenhaus. Die Mutter nahm einen kurzfristigen, als "dringend" bezeichneten Untersuchungstermin in London wahr – und meldete sich am 24. Dezember direkt aus der Klinik bei ihren Fans. "Sie haben mich am 24. reingequetscht", erklärte Louise offen auf Instagram und bedankte sich bei den Ärzten und Pflegekräften, "die über die Feiertage Dienst schieben, damit das Land weiterläuft und unsere Liebsten am Leben bleiben."

Instagram /louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Juli 2024

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson im November 2023