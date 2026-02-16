"Let's Dance": Vanessa Borck verletzt von fiesen Kommentaren

Vanessa Borck (29) meldet sich verletzt bei ihren Fans: Gestern wandte sich die Influencerin auf Instagram an ihre Community, nachdem sie unter einem Posting zu ihrem Let's Dance-Auftritt zahlreiche negative Kommentare gelesen hatte. Die 29-Jährige berichtet, dass sie normalerweise über solchen Kommentaren stehe, diesmal aber schwerer Abstand davon nehmen könne. "Ich wollte es nur in meiner Story teilen… aber irgendwie hat es mich so verletzt, solche Kommentare zu lesen", gesteht sie. Es gehe um ihre Teilnahme an der RTL-Show – und darum, dass sie dort mit einer Frau tanzen wird. Einige Follower wünschten sich, sie solle stattdessen mit einem Mann über das Parkett wirbeln, was für die Reality-Bekanntheit offenbar einen empfindlichen Nerv traf.

In ihrem Post fragt Vanessa offen: "Wieso gibt es Menschen, die das nicht akzeptieren? Die mich mit einem Mann tanzen sehen wollen, obwohl ich echt nicht fühle und möchte?" Sie verstehe nicht, warum ihre Entscheidung, mit einer Frau anzutreten, für einige so ein Problem darstelle. Gleichzeitig betont die Teilnehmerin, wie dankbar sie sei, dass ihr Wunsch von der Produktion erfüllt wurde und "Let's Dance" damit aus ihrer Sicht ein Zeichen setze. Weil die fiesen Reaktionen sie besonders traurig machten, rief die frühere Princess Charming ihre Community dazu auf, unter dem Post Herzen und Likes zu sammeln – als Gegenpol zu den negativen Stimmen. Innerhalb von nur 30 Minuten verzeichnete der Beitrag bereits hunderte Kommentare und Tausende "Gefällt mir"-Angaben.

Für viele Fans dürfte Vanessas Wunsch keine Überraschung gewesen sein. Schon vor dem Staffelstart hatte die Influencerin in einem Interview mit Promiflash erklärt: "Ich würde gerne ein Zeichen setzen, weil ich finde, auch zwei feminine Frauen können zusammen tanzen. Vor allen Dingen gab es das ja noch nie." Die Freude über die Erfüllung ihres Wunsches war groß, wie sie auf Instagram deutlich machte. Dort schrieb Vanessa, der Moment fühle sich "so besonders" an. Wer bei "Let's Dance" an ihrer Seite tanzen wird, bleibt bisher ein wohlgehütetes Geheimnis. In den Kommentaren wurden allerdings immer wieder Namen gehandelt – darunter Ekaterina Leonova (38), Patricija Ionel (31) und Mariia Maksina (28). Aufgrund ihrer Größe rechnete die Social-Media-Bekanntheit mit einer größeren Profitänzerin, wichtiger sei ihr aber die Chemie.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Getty Images Ekaterina Leonova, Mai 2018