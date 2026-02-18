Geheimfavoriten: Enthüllungen bei den "Let's Dance"-Proben

Anna-Carina Woitschack (33) und Nadja Benaissa (43) könnten bei der neuen Staffel von Let's Dance schon früh die Nase vorn haben. Die beiden Sängerinnen zeigten sich bereits in den ersten Proben zur 19. Ausgabe der beliebten Tanzshow, die am 27. Februar startet, bemerkenswert souverän. Während sich andere Kandidaten noch in der Findungsphase befinden und mit der Koordination kämpfen, scheinen die beiden Musikerinnen von ihrer jahrelangen Bühnenerfahrung zu profitieren. Besonders Anna-Carina fand nach den ersten Trainingseinheiten offenbar schnell ihren Rhythmus und wirkte bereits jetzt erstaunlich locker auf dem Parkett.

Gegenüber RTL zeigte sich Nadja euphorisch nach den ersten Tanzversuchen im Studio. "Ich lasse mich immer sehr gerne von Musik mitreißen", erklärte die ehemalige No-Angels-Sängerin. Auch Anna-Carina äußerte sich positiv über ihre Erfahrungen: "Das hat sich so frei angefühlt, das Tanzen gerade", verriet sie dem Sender. Ganz anders erging es dagegen Ross Antony (51). Der Entertainer, der normalerweise für seine Energie bekannt ist, kam bei den ersten Proben bereits an seine Grenzen. "Also das war sehr anstrengend, muss ich sagen", gab er unverblümt zu. Influencerin Bianca (50) Heinicke hatte hingegen weniger Hemmungen vor der Kamera als befürchtet und zeigte sich erleichtert: "Also ich habe gedacht, es wäre mir unangenehmer."

Anna-Carina hatte zuletzt nicht nur mit Charterfolgen, sondern auch durch die Bekanntgabe ihres Single-Status für Schlagzeilen gesorgt. Die Schlagersängerin ist seit 1992 im Musikgeschäft tätig und hat sich über die Jahre eine treue Fanbasis aufgebaut. Auch Nadja kann auf eine lange Karriere zurückblicken und sammelte bereits als Mitglied der erfolgreichen Girlgroup No Angels reichlich Bühnenerfahrung. Während Joel Mattli ebenfalls motiviert in die Show startet und schwärmte: "Das hat mega Spaß gemacht!", müssen sich Neulinge wie Milano erst noch an das Format herantasten.

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im Düsseldorfer Schlagercafé, November 2025

Imago Bianca Heinicke bei einem Event in der Malzfabrik in Berlin am 19.08.2025