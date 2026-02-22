"Let's Dance"-Pause: So war letzter Drehtag für Jan Kittmann

Jan Kittmann verabschiedet sich vorerst vom Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, um bei Let's Dance aufs Parkett zu gehen. Sein letzter Drehtag vor der Pause fühlte sich für den Schauspieler unwirklich an, wie er gegenüber RTL verriet. "Ich habe mich zwar von allen verabschiedet, was sehr schön und emotional war – aber es kam mir eher vor, als würde ich ins Wochenende oder in den Urlaub gehen und nächste Woche bin ich wieder da", erklärte er. Fünf Jahre lang war der Berliner Kiez sein fester Alltag gewesen, nun wartet ein komplett neues Abenteuer auf ihn. Jan freut sich auf die RTL-Tanzshow, die am 27. Februar startet, auch wenn er noch nicht so richtig glauben kann, dass es jetzt wirklich losgeht.

Die GZSZ-Crew wird Jan in den kommenden Monaten sehr vermissen – und umgekehrt genauso. "Ich gehe jeden Tag unglaublich gerne zu den Dreharbeiten – und plötzlich bin ich drei Monate weg", so der Schauspieler. Seine Rolle Tobias wird sich voraussichtlich am 5. Mai vom Kiez verabschieden, einen Tag vor Jans eigenem Geburtstag. Während sich der Darsteller aufs Tanzen konzentriert, wird es in der Serie richtig dramatisch: Ein Mord erschüttert den Kiez und nichts bleibt wie vorher. Wie genau Tobias zurückkehrt und welchen Kiez er dann vorfindet, weiß Jan selbst noch nicht. Sicher ist nur, dass er ab dem 1. Juni wieder in Babelsberg vor der Kamera steht.

Bei "Let's Dance" erwartet Jan eine völlig neue Herausforderung. "Tanzsport gehört zu den anspruchsvollsten Sportarten überhaupt", erklärte er. Seine größte Aufgabe wird sein, über einen langen Zeitraum konstant eine hohe Leistung zu bringen. Auch die Live-Situation ist für ihn Neuland, schließlich kann er bei der Show nicht einfach wiederholen oder neu ansetzen, wie er es vom Seriendreh gewohnt ist. "Das wird bei einer Hebefigur nicht möglich sein", scherzte er. Neben Jan fehlt übrigens noch ein weiterer GZSZ-Star am Set: Anne Menden (40) ist derzeit in Babypause.

RTL Jan Kittmann, GZSZ-Star

Instagram / jankittmann Jan Kittmann und Patrick Fernandez am GZSZ-Set

Imago Anne Menden, Schauspielerin