Wunsch: Vanessa Borck tanzt bei "Let's Dance" mit einer Frau

Vanessa Borck (29) hat ihren Wunsch erfüllt bekommen: Bei Let's Dance wird die Influencerin in der neuen Staffel, die am 27. Februar bei RTL startet, mit einer Frau übers Parkett wirbeln. Die Entscheidung verkündete Vanessa, die ihre Community als Nessi kennt, auf Instagram – und sprach von einem Moment, der sich "so besonders" anfühle. Wo die Freude groß ist, gibt es aber auch Gegenwind: Unter ihrem Post sammelten sich neben viel Zuspruch auch kritische Stimmen. Mit wem genau Vanessa tanzen wird, ist noch offen. Fest steht: Der Social-Media-Star tritt als Frauen-Duo an und sorgt schon vor Showbeginn für Gesprächsstoff.

Die 29-Jährige betonte außerdem, es falle ihr leichter, mit einer Frau statt mit einem Mann zu tanzen. Zugleich reagierte sie auf Kritik an der Paarung und wünschte sich, dass zwei tanzende Frauen irgendwann "gar nichts Besonderes mehr" seien. Wer ihre Partnerin wird, bleibt bis zur großen Enthüllung ein Geheimnis. In den Kommentaren kursieren jedoch Favoritinnen: Viele Fans nennen Ekaterina Leonova (38), andere können sich Patricija Ionel (31) oder Mariia Maksina (28) gut vorstellen. Wegen ihrer Größe von 1,79 Metern rechnet Vanessa damit, dass eine größere Profitänzerin an ihrer Seite stehen könnte – entscheidend sei für sie aber die Chemie. Gleichgeschlechtliche Paarungen sind bei "Let's Dance" nicht neu: 2019 trat Kerstin Ott mit Regina Luca an, 2021 tanzten Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) als Männerduo.

Schon vor dem Start der neuen Staffel hatte Vanessa im Gespräch mit Promiflash erklärt, was ihr Wunsch bedeutet. "Ich würde gerne ein Zeichen setzen, weil ich finde, auch zwei feminine Frauen können zusammen tanzen. Vor allen Dingen gab es das ja noch nie", sagte die Influencerin damals. Die Aussicht auf die Erfüllung dieses Wunsches sah sie optimistisch und stellte klar: "Ich freue mich auf jede Tanzpartnerin, die ich bekommen würde." Mit ihrem Wunsch wollte Vanessa nicht nur neue Impulse für die Tanzshow geben, sondern auch zeigen, dass Vielfalt auf dem Parkett selbstverständlich sein kann. Wie viel Energie und Begeisterung die Social-Media-Queen in das Abenteuer steckte, zeigte sie auch abseits der Tanzfläche.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Getty Images Patricija Ionel und Taliso Engel, Mai 2025

