Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Vanessa Borck
Vor "Let's Dance": Vanessa Borck verletzt sich bei Sturz

Vor "Let's Dance": Vanessa Borck verletzt sich bei Sturz

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Vanessa Borck (29) bereitet sich derzeit auf ihre Teilnahme bei Let's Dance vor – doch kurz vor dem Start der Tanzshow hat es die Influencerin gleich doppelt erwischt. In ihrer Instagram-Story berichtete die 29-Jährige ihren Followern nun von einer unglücklichen Serie von gesundheitlichen Rückschlägen. Zunächst erkrankte sie an Influenza A, dann kam es zu einem heftigen Sturz, bei dem sie sich den kleinen Zeh prellte und einen schmerzhaften blauen Fleck am Po zuzog. "Ich bin ausgerutscht", erklärte Vanessa und zeigte ihren Fans das Ausmaß der Verletzung – ein großflächiger, dunkler Bluterguss am Gesäß.

Die gebürtige Hamburgerin berichtete, dass sie in den letzten drei Jahren eigentlich nie ernsthaft krank oder verletzt gewesen sei. "Ich hab mir die letzten Jahre nie was gebrochen oder irgendwie was geprellt, nie eine Erkältung oder Grippe so richtig gehabt in den letzten drei Jahren", erzählte die Realitydarstellerin. Doch nun scheint sie alles auf einmal abzubekommen. Ihr kleiner Zeh sei komplett dick und stark geschwollen, der Po sei anfangs sogar noch dunkler und stark angeschwollen gewesen. Dabei hatte sie zum Zeitpunkt des Sturzes nicht einmal etwas Schweres in der Hand – nur eine Cola-Dose.

Trotz der Schmerzen und der sichtbaren Blessuren lässt sich Vanessa nicht unterkriegen. "Ich lass mich nicht aufhalten. 'Let's Dance' kann kommen. Ich hab jetzt einmal alles durch. Und dann bin ich ready", versicherte sie ihren Fans kämpferisch. Die Influencerin, die in diesem Jahr mit einer Profitänzerin ein Team bilden wird, zeigte sich sogar erleichtert darüber, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. "Ich habe noch mal Glück im Unglück gehabt. Ich hätte ja auch auf meinen Kopf fallen können. Oder hier irgendwie auf dem Rücken oder sowas", meinte sie in ihrer Story.

Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025
Imago
Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025
Influencerin Vanessa Borck, Februar 2026
Instagram / nessiontour
Influencerin Vanessa Borck, Februar 2026
Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich
RTL / Stefan Gregorowius
Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich
Was erwartet ihr von Vanessas erster Performance trotz Blessuren?
In diesem Artikel