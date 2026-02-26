"Gute Zeit": Familie Beckham feiert 21. Geburtstag von Cruz

Familienabend im Londoner Szeneviertel Notting Hill: David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) haben den 21. Geburtstag ihres Sohnes Cruz (21) mit einer großen Party im Edel-Pub Fat Badger gefeiert. Mit am Tisch saßen nicht nur das Geburtstagskind selbst und Bruder Romeo Beckham (23), sondern auch Cruz' Freundin Jackie Apostel. Wie die Daily Mail berichtet, wurde gleichzeitig auch der Ehrentag von Familienfreundin Caroline Gautier begangen, die den jungen Musiker bei seiner Band The Breakers unterstützt. Während in London gegessen, gelacht und getanzt wurde, fehlte jedoch ein bekanntes Gesicht: Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) war bei der Familienfeier nicht dabei.

Dem Bericht zufolge soll die Runde im Pub ausgelassen gefeiert haben. Ein Insider schwärmte: "Alle hatten eine gute Zeit, es gab großartiges Essen, es wurde getanzt und viel gelacht." Neben der Familie waren auch enge Vertraute des Ex-Fußballers dabei, darunter Davids bester Freund David Gardner und dessen Freundin Jessica Clarke. Ebenfalls unter den Gästen: Arsenal-Legende Ian Wright mit Partnerin Nancy Hallam. Auffällig abwesend war wieder einmal der älteste Sohn der Familie, Brooklyn Beckham, der sich stattdessen auf einem Food Festival in Miami zeigte. Dort warb er für seine eigene Hot-Sauce-Marke Cloud23, während seine Familie in London feierte.

Der Familienzwist mit Brooklyn dauert bereits seit Wochen an. David hatte in einer Geburtstagsbotschaft auf Instagram betont, wie stolz er darauf sei, dass sein Cruz "freundlich, rücksichtsvoll und seiner Familie, seinen Freunden und allen um ihn herum gegenüber äußerst loyal" sei. Brooklyn folgt seinem jüngeren Bruder nicht einmal auf Social Media und ignorierte seinen Meilenstein öffentlich. Der 26-Jährige hatte im vergangenen Monat ein sechsseitiges Statement auf Instagram veröffentlicht, in dem er erklärte, dass er sich nicht mit seinen Eltern versöhnen wolle.

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Getty Images Cruz Beckham, März 2025

Getty Images Cruz Beckham und David Beckham in London im November 2024.