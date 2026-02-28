Sein Erfolgsgeheimnis: Cruz Beckham schwärmt von Jackie

Am vergangenen Mittwoch eröffnete Cruz Beckham (21), Sohn von Fußballlegende David Beckham (50) und Modezarin Victoria Beckham (51), in Birmingham seine lang ersehnte UK-Tournee. Gemeinsam mit seiner Band The Breakers stand er im Club "Mama Roux's" auf der Bühne und spielte Stücke aus seinem Album "Lick The Toad". Die Atmosphäre war aufgeladen, das Publikum begeistert. Cruz präsentierte sich selbstbewusst mit Gitarre in der Hand, gekleidet in ein rotes Hemd mit gestreifter Krawatte. Jackie Apostel, die Freundin des Sängers, verfolgte das Konzert vom Rand der Bühne aus – mit einem Baseball-Cap der Band auf dem Kopf und einem weißen Trägertop. Scheinbar unauffällig und im Hintergrund, doch in Wahrheit ist sie weit mehr als das.

Kurz nach dem Auftritt wandte sich Cruz in einem emotionalen Instagram-Post an seine Follower und sprach über Jackie, die er liebevoll "Boss Spice" nennt – in Anlehnung an die Spice Girls, das berühmte Pop-Quintett seiner Mutter. "Ich glaube, niemand versteht, wie viel Jackie für uns tut. Ohne sie wäre all dies nicht möglich gewesen." Diese Worte sprechen eine deutliche Sprache: Jackie ist nicht bloß die Freundin des Sängers, sondern eine Art inoffizieller Manager im Hintergrund – jemand, der Netzwerke knüpft, Teams koordiniert und die Qualität der Inhalte überwacht, die die Öffentlichkeit zu sehen bekommt. Cruz, der kurz vorher zu seinem Geburtstag mit einer Party überrascht wurde, bezeichnete sie als das "fünfte Mitglied" der Band.

Doch nicht nur die Unterstützung seiner Freundin macht Cruz' musikalische Entwicklung so bemerkenswert. Sein kürzlich veröffentlichtes Musikvideo zur Single "For Your Love" ist gespickt mit persönlichen Bezügen zu seiner Familie: Sein Bruder Romeo (23) erhält eine namentliche Erwähnung, gedreht wurde in dem Lieblingsrestaurant seines Vaters David – einem traditionellen Pie-and-Mash-Laden –, und sogar sein Großvater Tony Adams, der Vater von Victoria, tritt in einem Gastauftritt auf. Im Video erscheint Tony auf einem altmodischen Fernsehbildschirm und kündigt die Band für ihre "erste TV-Performance" an. Auch backstage zeigt Cruz Humor und Familiensinn: Auf den sogenannten IEM-Systemen, kleinen Monitoren für die Bühnenüberwachung, gab er jedem seiner Bandkollegen einen Spice-Girls-inspirierten Spitznamen – darunter "Smokey Spice", "Stoney Spice" und "Hairy Spice".

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und seine Band, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham Romeo, Cruz, Victoria, Harper und David Beckham, August 2024

Anzeige