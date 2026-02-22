Familiengeheimnis gelüftet: Hilary Duffs Song enthüllt alles

Hilary Duff (38) hat endlich bestätigt, worum es in ihrem neuen Song "We Don't Talk" wirklich geht – und es ist ein Familiendrama, das sie schon lange begleitet. Die Schauspielerin und Sängerin sprach jetzt in einem Interview mit CBS Mornings offen über den emotionalen Titel und gab zu, dass er von der Entfremdung zu ihrer Schwester Haylie Duff (41) handelt. "Es geht definitiv um meine Schwester. Und der absolut einsamste Teil meiner Existenz ist es, dass meine Schwester im Moment nicht in meinem Leben ist", erklärte Hilary sichtlich bewegt. Lange hatte sie überlegt, ob sie den Song überhaupt auf ihr neues Album "luck... or something" packen sollte, das kürzlich erschienen ist. Letztendlich habe sie sich aber dafür entschieden, weil es nun einmal ihre Realität sei und viele Menschen ähnliche Erfahrungen machen würden.

Die ehemalige Disney-Darstellerin weiß nicht, ob Haylie den Song überhaupt hören wird oder wie sie darauf reagieren könnte. "Ich weiß nicht, ob das helfen würde", so Hilary gegenüber CBS News. Sie müsse als eigenständige Person existieren und tun, was sich für sie richtig anfühle. "Es ist ein wirklich persönlicher Teil meines Lebens, der nicht privat bleiben kann. (...) Ich versuche nicht, etwas Schlechtes zu sagen, es ist buchstäblich nur meine Erfahrung", betonte sie. Die Songzeilen geben schmerzhafte Einblicke in die Situation: "Wenn es daran liegt, dass du eifersüchtig bist / Gott weiß, ich würde alles verkaufen und dir dann die größere Hälfte geben", singt Hilary darin. Die Schwestern wurden laut der Daily Mail zuletzt 2019 zusammen fotografiert und scheinen seitdem kaum noch Kontakt zu haben. Über die genaue Ursache des Zerwürfnisses schweigt Hilary, doch in den Zeilen von "We Don't Talk" bittet sie sinngemäß darum, die Distanz endlich auf dem Sofa auszudiskutieren und wieder zu der Nähe aus Kindertagen zurückzufinden.

Hilary hat das Album gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Koma (38) produziert, mit dem sie drei Kinder hat: die Töchter Banks Violet, Mae James und Townes Meadow Bair. Aus ihrer früheren Ehe mit Mike Comrie (45) stammt Sohn Luca. Das neue Werk ist ihr erstes Album seit zehn Jahren und wird als ihr bisher persönlichstes und verletzlichstes beschrieben. Neben dem Konflikt mit Haylie thematisiert Hilary darin auch ihr Leben als Mutter von vier Kindern, ihre Vergangenheit als Kinderstar und weitere komplizierte Familiendynamiken. Ein weiterer Song namens "The Optimist" offenbart ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater Robert, mit dem sie nicht spricht und dessen Anerkennung sie vergeblich zu gewinnen versuchte. Im Rahmen ihrer "Small Rooms, Big Nerves"-Tour tritt die Sängerin derzeit im The Venetian Resort in Las Vegas auf und kehrt im Mai für weitere Auftritte zurück.

Getty Images Hilary Duff im Oktober 2024

Getty Images Hilary und Haylie Duff

Getty Images Hilary Duff und Haylie Duff bei der Eröffnung des Stella-McCartney-Stores in Beverly Hills, 28. September 2003