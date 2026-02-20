Ausflug: Hilary Duff teilt seltenes Foto von ihrem Sohn Luca

Es sind die kleinen Momente, die einen als Mutter am meisten erwischen. Hilary Duff (38) weiß das nur zu gut – und hat am Mittwoch (18. Februar) bewiesen, dass selbst der härteste Hollywoodstar bei seinem Kind weich werden kann. In ihrer Instagram-Story postete die ehemalige Disney-Ikone ein seltenes Foto ihres 13-jährigen Sohnes Luca, der es sich auf dem Beifahrersitz ihres Autos gemütlich gemacht hatte. "Gah", schrieb Hilary emotional zu dem Post und brachte damit zum Ausdruck, wie sehr sie sich darüber wundert, wie schnell ihr Sohn heranwächst. Luca, der im März 14 Jahre alt wird, sieht seiner Mutter dabei verblüffend ähnlich – dieselben Gesichtszüge, derselbe Charme. Er ist das erste Kind von Hilary aus ihrer Ehe mit dem früheren Eishockeyprofi Mike Comrie (45), die von 2010 bis zur endgültigen Scheidung 2016 dauerte.

Gemeinsam mit ihrem zweiten Mann Matthew Koma (38), einem gefeierten Sänger und Musikproduzenten, den sie im Dezember 2019 geheiratet hat, ist die Patchwork-Familie auf stolze vier Kinder angewachsen: Töchter Banks (7), Mae (knapp 5) und die jüngste Tochter Townes (21 Monate) komplettieren das bunte Treiben zu Hause. Dass das kein Spaziergang ist, hat Hilary selbst nie verschwiegen. Als sie ihre vierte Schwangerschaft öffentlich machte, kommentierte sie die Neuigkeit mit bemerkenswerter Ehrlichkeit auf Instagram: "Vier Kinder sind eine wirklich wilde Entscheidung." Aktuell steht Hilary wieder als Sängerin auf der Bühne. "Man muss sich nur den Zeitrahmen aussuchen und wenn man wieder an die Arbeit geht, muss man klar trennen. Ich finde, dass Arbeiten als Elternteil großartig ist", so Hilary im Gespräch mit Parents.

Während Hilary auf Instagram unbeschwert Familienmomente teilt, brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. Auslöser des jüngsten Wirbels war ein Essay von Ashley Tisdale (40) für das Magazin The Cut, in dem die "High School Musical"-Darstellerin über eine "toxische" Promi-Müttergruppe schrieb. Fans tippten sofort auf Hilary, Meghan Trainor (32) und Mandy Moore (41). Hilary hat sich dazu bisher nicht geäußert, wohl aber zuletzt über die Konflikte in ihrer eigenen Familie. Ihre Beziehungen zu ihrer Schwester Haylie und ihrem Vater Bob sind zerrüttet, was sie auf ihrem neuen Album "luck...or Something" verarbeitet hat. "Nur weil man in eine Familie hineingeboren wird, bedeutet das nicht, dass sie immer zusammenbleibt. Man kann nur seine eigene Seite und sein Umfeld kontrollieren", sagte sie in der Glamour. Worte, die schwer wiegen – und erklären, warum ein simples Foto von Luca auf dem Beifahrersitz für diese Frau gerade so viel mehr bedeutet als nur ein niedlicher Schnappschuss.

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Sohn Luca

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024